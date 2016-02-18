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​Балхаш – город металлургов
Максут ИРЖАНОВ

Команду поезда численностью почти 100 человек торжественно встречали на вокзале Балхаш-2. Приветствовал гостей аким города Александр Аглиулин. Председатель совета ветеранов города Совет Каукербеков напомнил, что Балхаш во время войны был флагманом цветной металлургии СССР.

– В городе проживают 80 тысяч человек, из них 10 тысяч – пенсионеры. Казахи говорят: «Если даже шестилетний путник пришел в аул, его встречает аксакал». Поэтому я от имени ветеранов труда и аксакалов приветствую вас и желаю вам плодотворной работы! – сказал он.

Поблагодарив за теплую встречу, руководитель штаба Амиржан Альпеисов рассказал о цели поезда «Мәңгілік Ел». Прибывших гостей на автотранспорте развезли по учреждениям, где состоялись приемы граждан по всем интересующим вопросам.

Многолюдно было во Дворце металлургов им. М. Хамзина. Здесь прием осуществляли представители РГП «ЦОН», БТИ, Министерства юстиции, Министерства финансов и Национальной палаты предпринимателей.

После консультаций представитель МИР РК – исполняющий обязанности директора юридического департамента РГП «ЦОН» Алибек Есенкулов напомнил, что с 1 марта 2016 года ЦОНы перейдут в состав государственной корпорации «Правительство для граждан». В него, согласно Плану нации «100 конкретных шагов», войдут такие организации, как БТИ, ГЦВП и НПЦзем.

– Если ЦОНы сегодня оказывают 214 государственных услуг, то в корпорации «Правительство для граждан» количество услуг будет насчитывать более 500. Все они будут оказываться по принципу «одного окна» за очень короткое время, – отметил А. Есенкулов.

Большая нагрузка ложится на медицинских работников. Каждый врач в рамках акции «Поезд «Мәңгілік Ел» не только ведет прием больных, но и в случае необходимости может выписать направление на лечение в столичную клинику. Через неделю бригаду врачей из столицы сменят их коллеги из Актобе.

Для команды поезда была подготовлена культурная программа, включающая экскурсии по городу и концерт. 

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