​Балл важней чем бал

Такую мысль высказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев на совещании с руководителями сферы образования региона.

– Завершается очередной учебный год, и снова поднимается тема организации последних звонков. Понимаем, каждый родитель хочет провести этот праздничный день на достойном уровне. Некоторые даже берут кредиты для проведения торжества. Но не каждый может себе позволить раскошелиться по-крупному. Поэтому необходимо объяснять, что прощание со школой – это только начало жизненного пути. Впереди молодых людей ждет немало сложностей – вот о чем надо думать. А еще следует позаботиться о безо­пасности наших детей, – сказал Нурлан Ногаев.

Руководители образовательных учреждений предупреждены и об ответственности за сбор средств на ремонт учебных классов. Местный бюджет в достаточном объеме выделяет средства на эти цели.

– Из года в год мы выделяем средства на текущий ремонт школ. В 2017-м на эти цели направлено 116 миллионов тенге. В нынешнем – 135 миллионов. Этого вполне достаточно, и нет необходимости привлекать средства родителей. Директора школ и ответственные лица в сфере образования будут нести персональную ответственность за незаконные сборы, – подчеркнул Нурлан Ногаев.

На совещании также уточнили, что официальное чествование лучших учащихся области сос­тоится 15 июня перед зданием областного акимата.