Баллада о солдате

«Здравствуйте, мои дорогие боевые друзья! Наконец я васотыскал в Ленинграде, спустя столько лет. Помните нашу засаду на Карельском фронте?!», это письмо фронтовик, пенсионер из поселка Жаксы в нынешней Акмолинской области Оксикбай Шыныбеков написал в год 35-летия Победы над фашистской Германией.Наверное, это о нем написал мой коллега Александр Долгов в своей «Балладе о солдате»: «...уходя на войну / В платочек белый завернул / Он горсть родной земли». Этот комочек чернозема с окраины аула берег бойца от бед.В начале войны пришлось несладко. Когда по Высоцкому: «от границы мы Землю вертели назад», и «солнце отправилось вспять, едва не зайдя на востоке». Оксикбай Шыныбеков тоже попадал в окружение и отступал на восток.Группа разношерстных бойцов шла по незнакомому лесу, когда им на пути попался бревенчатый домик. Обрадовавшись, солдаты затопили печь, растопили снег в котелках, согрелись кипятком. В тепле усталых воинов разморило, и все уснули.Оксикбай Шыныбеков потом рассказывал детям, что ему приснился старик на белом коне и в белоснежном одеянии. «Проснись Оксикбай, не спи, враг идет», взывал к нему таинственный пришелец. Сержант проснулся, тут же растолкал своих товарищей.– Уходить надо, здесь опасно! – объяснил он.Быстро собрались и бегом, подальше от места ночлега. Только бойцы углубились в лес, как послышался характерный звук, это с воем прилетел артиллерийский снаряд, в следующую секунду накрыв бревенчатый домик. Глядя, как в воздух взлетело их ночное убежище, все поняли, что чудом избежали гибели. Задержись группа в домике хотя бы на четверть часа, он стал бы для всех общей могилой. Видимо, при дневном свете дым из печной трубы послужил для немецких артиллеристов хорошим ориентиром, и они уничтожили объект одним выстрелом.Осознав, как им повезло, все кинулись обнимать Оксикбая, ведь он спас им жизни. А много лет спустя фронтовик, рассказывая детям об этом случае, говорил: «Это мои ангелы-хранители оберегали меня».Другой запомнившийся бой произошел в ноябре 1944 года. Снова были чужие леса, но теперь отступали фашисты, а Оксикбай и его батарея преследовали их по пятам. Со своим 76-миллиметровым орудием он маскировался среди густого лапника в ожидании предстоящего боя. Ждать оставалось недолго, через каких-то двадцать-тридцать минут на дороге появится вражеская колонна.Накануне к ним на батарею пришел командир полка подполковник Кузнецов. Командир батареи построил в одну шеренгу весь личный состав, сильно поредевший в недавних затяжных и жестоких боях с эсэсовцами. Подполковник прошел быстрыми шагами, внимательно, почти в упор вглядываясь в лица бойцов. Говорил он, обращаясь к капитану Боба, но бойцы понимали, что слова его относились ко всем.– Дело предстоит сложное. Конечно, можно бы и приказ отдать, однако дело сложное. Нужны добровольцы. Один расчет с орудием. По дороге Кандалакша – Хельсинки отступают разбитые части 22-й армии СС. Надо устроить им хорошую пробку до подхода наших главных сил. Это боевое задание будет выполнять пехота и один орудийный расчет. Ну как? Есть добровольцы?Они потом с улыбкой вспоминали, как первыми, словно по команде, вышли командир их орудия старшина Харченко, наводчик орудия Шыныбеков, Иван Разин, Гриша Жаров, Володя Малышев.На совесть замаскированное орудие нацелили на развилку двух дорог. Позицию выбрали выгодную, военная техника не пройдет. К тому же немец, даже эсэсовец, давно уже не тот, что в начале войны. Но и им придется туго, на орудие всего 16 снарядов, а что касается батальона пехоты, то в нем бойцов едва на роту наберется. Главное – пару часов выстоять до подхода основных сил.Когда на шоссе появилась вражеская колонна, в ней насчитали не менее тридцати машин. Первые три легковые, а в остальных кузова были забиты плотными рядами фашистов. Дальше шла еще одна колонна, похоже, танки с пехотой на броне.Разглядывать было некогда, Оксикбай приник к прицелу, навел на передний «оппель адмирал» и не выпускал его из перекрестия. Осталось пятьсот метров, четыреста, триста.– Огонь! – скомандовал старшина.Первый снаряд смел легковые машины. Потом выстрел следовал за выстрелом, Оксикбай Шыныбеков каждый снаряд посылал в цель, пока не кончились боеприпасы.Эсэсовцы шли на штурм, Оксикбай с яростью нажимал на спусковой крючок своего ППШ. Гибли ребята из батальона пехоты. И вот, когда казалось, что фашистов не удержать, по эсэсовцам ударили «катюши», а потом пошли «тридцатьчетверки»...