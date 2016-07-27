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​Балом правил смех
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Это мероприятие проводится МК «Жас Отан» ежегодно. Лучшие 10 команд страны, такие как «Голливуд», «Сборная Кокшетау», «Өзінше такие», «Сборная Коргалжына», «Сборная ЕНУ», «Акцент» и другие, соревновались за звание самой веселой и находчивой команды. А оценивали юмор председатель МК «Жас Отан» Шахмардан Байманов, руководитель управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области Ринат Галлямов, редактор Национальной лиги КВН Тимур Ерджанов, игрок команды «Спарта» Дидар Джексеков, «Мисс Кокшетау-2015» Жанна Хайруллина и исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Айдын Сабитов.

Если смех действительно продле­вает жизнь, то кокшетаусцы, пришедшие на КВН, видимо, находятся уже на пути к бессмертию. Игроки зажигали зал искрометным юмором, причем шутки сразу подхватывались зрителями и тут же «уходили в народ».

Фестиваль летнего кубка Национальной лиги КВН проходил четыре дня. За это время участники смогли поделиться опытом, получить ценные советы от именитых юмористов, посетить мастер-классы и семинары. По словам опытного игрока из Костаная Татьяны Шигаповой, КВН – не просто игра, она объеди­няет талантливую молодежь, помогает раскрывать творческий потенциал, дарит веру в себя.

По итогам длительного совещания кубок победителя достался команде «Сборная Костанайской области».

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