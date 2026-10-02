Бамбуковая роща появится в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы продолжается комплексное благоустройство парков, набережных, улиц и дворов. Один из крупнейших проектов - реконструкция Парка Первого Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работы ведутся поэтапно, открытие обновленного пространства запланировано на 2027 год. Здесь обновляют дорожно-тропиночную сеть, систему автополива, водоемы, входную группу, колоннаду и центральную площадь. Завершено строительство Flow Park.

Появились скейт-зона, памп-трек, BMX-трассы, велошкола, а также высажено более 700 деревьев. В микрорайоне Казахфильм началось создание первого в стране кинематографического парка, посвященного истории казахстанского кино. Также в районе создают Японский сад с бамбуковой рощей, садом камней и водными объектами. Основные работы планируется завершить в 2027 году.

Продолжается комплексное обновление магистральных улиц, ремонт дворов и фасадов жилых домов. В 2027 году планируется благоустроить новые территории, в том числе создать всесезонный молодежный хаб в подмостовом пространстве на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова.