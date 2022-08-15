Общество
Бананы, гранаты и лимоны выращивают школьники в Абайской области
В одной из сельских школ области Абай растут самые настоящие бананы, гранаты и лимоны. Степная экзотика находится в 180 км от Семея – в селе Карауыл Абайского района, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам директора школы Анар Садыбековой, 5 лет назад в школьную теплицу из питомника завезли саженцы бананов. Тогда ростки были чуть выше 30 см.
Саженцы не только принялись, но и начали плодоносить. Сейчас высота растений достигает почти двух метров.
Температура в теплице поддерживается до + 40–50 градусов.
Увлекшись тропическими фруктами, учащиеся вместе с учителем биологии решили выращивать не только бананы, но и высадили лимоны и гранаты.
В прошлом году был собран первый урожай, плодами которого полакомились сами учащиеся.