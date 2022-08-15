Бананы, гранаты и лимоны выращивают школьники в Абайской области

В одной из сельских школ области Абай растут самые настоящие бананы, гранаты и лимоны. Степная экзотика находится в 180 км от Семея – в селе Карауыл Абайского района, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам директора школы Анар Садыбековой, 5 лет назад в школьную теплицу из питомника завезли саженцы бананов. Тогда ростки были чуть выше 30 см.

Саженцы не только принялись, но и начали плодоносить. Сейчас высота растений достигает почти двух метров.

Температура в теплице поддерживается до + 40–50 градусов.

Увлекшись тропическими фруктами, учащиеся вместе с учителем биологии решили выращивать не только бананы, но и высадили лимоны и гранаты.

В прошлом году был собран первый урожай, плодами которого полакомились сами учащиеся.