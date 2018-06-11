Банду домушников, орудовавшую более двух лет, задержали в Усть-Каменогорске
Рустам Мухаметкалиев
Сотрудники криминальной полиции УВД города Усть-Каменогорска задержали преступную группу, которая на протяжении двух лет занималась квартирными кражами. Ущерб от их деятельности оценивается в 8 миллионов тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным пресс-службы ДВД Восточно-Казахстанской области, задержанными
оказались пятеро мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, один из них житель Алматы. Все
участники преступной группы – ранее неоднократно судимые за имущественные
преступления. Злоумышленники причастны как минимум к 10
эпизодам квартирных краж в областном центре. Преступная группа орудовала на
территории Усть-Каменогорска на протяжении двух лет.
В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленники
тщательно готовились к преступлениям. Каждый ее участник выполнял свою функцию.
Они заранее подбирали квартиру, наблюдали за хозяевами, после чего
решали, как можно проникнуть в жилище. Используя специальные отмычки, они
открывали двери, заходили в квартиры и похищали деньги, а также ювелирные
украшения.
Мужчины действовали по слаженной схеме: один из них оставался на улице и следил за окружающей обстановкой, поддерживая связь с подельниками по телефону. Общий ущерб от действий преступной группы составил более
8 миллионов тенге.
В отношении подозреваемых начато уголовное производство по
статье "Кража, совершенная преступной группой", им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Также проверяется их
причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории
города.