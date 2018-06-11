Общество
Банду домушников, орудовавшую более двух лет, задержали в Усть-Каменогорске
Рустам Мухаметкалиев
Сотрудники криминальной полиции УВД города Усть-Каменогорска задержали преступную группу, которая на протяжении двух лет занималась квартирными кражами. Ущерб от их деятельности оценивается в 8 миллионов тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.      

По данным пресс-службы ДВД Восточно-Казахстанской области, задержанными оказались пятеро мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, один из них житель Алматы. Все участники преступной группы – ранее неоднократно судимые за имущественные преступления. Злоумышленники причастны как минимум к 10 эпизодам квартирных краж в областном центре. Преступная группа орудовала на территории Усть-Каменогорска на протяжении двух лет.

В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленники тщательно готовились к преступлениям. Каждый ее участник выполнял свою функцию. Они заранее подбирали квартиру, наблюдали за хозяевами, после чего решали, как можно проникнуть в жилище. Используя специальные отмычки, они открывали двери, заходили в квартиры и похищали деньги, а также ювелирные украшения.

Мужчины действовали по слаженной схеме: один из них оставался на улице и следил за окружающей обстановкой, поддерживая связь с подельниками по телефону. Общий ущерб от действий преступной группы составил более 8 миллионов тенге. 

В отношении подозреваемых начато уголовное производство по статье "Кража, совершенная преступной группой", им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. 

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