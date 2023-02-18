Банду скотокрадов задержали в ЗКО

Фото: Polisia.kz

Полицейские ЗКО задержали на днях банду скотокрадов. Они промышляли в течение года на территории области воровством скота, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

16 февраля, примерно в 06:00, вблизи города Уральска в результате оперативной разработки с поличным задержаны двое граждан 33 и 36 лет.

В салоне авто обнаружена туша одного крупнорогатого скота в разделанном виде, а также топор, аркан и 3 ножа. Животное похитили ночью 16 февраля из сарая в поселке Илбишин Акжаикского района.

Установлена причастность задержанных к пяти ранее совершенным фактам скотокрадств на территории Акжаикского, Байтерекского и Теректинского районов, совершенных в 2022-2023 годы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 -1 ч.3 УК РК. Подозреваемые водворены в ИВС.