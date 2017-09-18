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Бангладеш грозит гуманитарная катастрофа из-за беженцев из Мьянмы
Бангладеш находится на грани гуманитарной катастрофы по причине прибытия из соседней Мьянмы более 400 тысяч представителей мусульман-рохинджа. Об этом заявил Детский фонд ООН Unicef, сообщает korrespondent.net.

Указано, что новые беженцы продолжают пересекать границу тысячами, поскольку в Мьянме их этническому меньшинству грозит смерть. Международная организация по миграции (МОМ) назвала ситуацию вокруг рохинджа "быстро развивающимся кризисом беженцев".

В свою очередь власти Бангладеш существенно ограничили свободу передвижения рохинджа. Теперь они вынуждены оставаться в специально организованных лагерях, "пока не вернутся в свою страну".

Рохинджа запрещено останавливаться в домах родственников и друзей, а местному населению запрещено предоставлять убежище рохинджа. Им также запрещено путешествовать автобусами и грузовиками.

В Мьянме в штате Ракхайн проживают более одного миллиона мусульман-рохинджа. На протяжении многих десятилетий они подвергаются дискриминации в стране, где большинство населения исповедует буддизм. Многие из рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами страны.

С конца августа в Ракхайне не прекращаются столкновения между буддистами и мусульманами. В результате погибли уже почти 400 человек, в основном это мусульмане.

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