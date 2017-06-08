"Банк Астаны" выходит на IPO

АО "Банк Астаны" разместит свои простые акции на Казахстанской фондовой бирже для широкого круга инвесторов, передает Kazpravda.kz.
Торги простыми акциями АО "Банк Астаны" начнутся в конце июня, тикер ABBN. Индикативная цена IPO – 1 150 тенге за акцию. Количество размещаемых на IPO акций – 2,1 млн штук, объем размещения – 2,5 млрд тенге.
"Проведение первичного размещения акций АО "Банк Астаны" для широкого круга инвесторов имеет однозначно положительный эффект для рынка и самой компании. Успех на IPO послужит индикатором достижения компанией доверия инвесторов и более высокого уровня корпоративного управления, так как компания с большим количеством акционеров – это более прозрачные бизнес-отношения и более высокий бизнес-этикет. В свою очередь KASE предпринимает активные меры по развитию фондового рынка и привлечению на биржевую площадку новых эмитентов, стремясь предоставлять им максимально комфортные условия для привлечения средств на Бирже. Например, с 1 июня на Бирже внедрена новая структура официального списка, включающая три основных блока: основную, альтернативную и смешанную площадки. Такое разделение служит основой более глубокой диверсификации условий выхода на рынок для компаний различных размеров и этапов развития, в то же время инвесторам будет проще ориентироваться в списках Биржи, оценивать уровень ликвидности и риски торгуемых инструментов", – отметила зампред правления Казахстанская фондовая биржа Наталья Хорошевская.
Торги простыми акциями АО "Банк Астаны" начнутся в конце июня, тикер ABBN. Индикативная цена IPO – 1 150 тенге за акцию. Количество размещаемых на IPO акций – 2,1 млн штук, объем размещения – 2,5 млрд тенге.
"Проведение первичного размещения акций АО "Банк Астаны" для широкого круга инвесторов имеет однозначно положительный эффект для рынка и самой компании. Успех на IPO послужит индикатором достижения компанией доверия инвесторов и более высокого уровня корпоративного управления, так как компания с большим количеством акционеров – это более прозрачные бизнес-отношения и более высокий бизнес-этикет. В свою очередь KASE предпринимает активные меры по развитию фондового рынка и привлечению на биржевую площадку новых эмитентов, стремясь предоставлять им максимально комфортные условия для привлечения средств на Бирже. Например, с 1 июня на Бирже внедрена новая структура официального списка, включающая три основных блока: основную, альтернативную и смешанную площадки. Такое разделение служит основой более глубокой диверсификации условий выхода на рынок для компаний различных размеров и этапов развития, в то же время инвесторам будет проще ориентироваться в списках Биржи, оценивать уровень ликвидности и риски торгуемых инструментов", – отметила зампред правления Казахстанская фондовая биржа Наталья Хорошевская.