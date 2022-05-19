Общество
Банк данных по исследованиям недр создадут в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Талгат Сатиев на брифинге в СЦК рассказал, где власти будут искать месторождения нефти - согласно общемировым данным Global Fire Power о доказанных запасах нефти в 2018 году, Казахстан находится на 12 месте с 30 млрд баррелей, или 4,2 млрд тонн, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Талгат Сатиев отметил, что на Прикаспии все месторождения открыты в прибортовой части, на севере – Карачаганак, Чинаревское, Тепловско-Токаревская группа месторождений. На востоке - Жанажол, Кенкияк, на юге – Тенгиз, Кашаган, Каламкас-море.

При этом, главная нефтегазоносная провинция, по его словам, все еще остается привлекательной для вложения средств на недропользование со стороны отечественных и иностранных компаний.

«С целью изучения глубинного строения Прикаспийской впадины и наращивания запасов углеводородного сырья реализуется работа по проекту «Евразия». В прошлом году начата реализация первого этапа данного проекта, имеющего международное значение, который включает в себя анализ, обобщение и переинтерпретацию геолого-геофизических материалов современными технологиями. Реализация 2 и 3 этапов планируется за счет частных инвестиций, в рамках которых предусматривается отработка региональных сейсмических профилей, аэрогеофизические исследования, обработка и интерпретация полученных данных с использованием передовых инновационных технологий, с целью достоверного геологического изучения перспективных участков и поиска глубокозалегающих внутрибассейновых перспективных объектов», - отметил спикер.

По результатам геофизических исследований, уточнил Сатиев, планируется бурение скважины глубиной до 10-15 км. Это позволит изучить геологический разрез и оценить потенциал бассейна в отношении поисков углеводородов.

«Таким образом, государство создаст банк данных по геолого-геофизическим исследованиям глубоких горизонтов и сверхглубокого бурения, и получит возможность открытия новых нефтегазовых месторождений», - резюмировал глава Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

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