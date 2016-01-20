​Банк докапитализирован

Докапитализация произошла в конце 2015 года, когда единственный акционер казахстанского банка – ВТБ ПАО – предоставил дочерней организации субординированный кредит на сумму 1,5 млрд рублей. Это 26,42% от собственного капитала общества. Ранее акционер докапитализировал казахстанскую «дочку» на 7,3 млрд тенге.

«Мы завершили этот процесс благодаря вливаниям материнской компании, – пояснил председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. – Совокупно капитал банка увеличен на 40 миллионов условных единиц. Эти действия обусловлены программой поддержки дочернего общества и расширения интересов присутствия на казахстанском рынке. Средства, полученные в рамках субординированного займа, будут направлены на увеличение регуляторного собственного капитала и развитие бизнеса».