Свежий выпуск Банк объяснил причины блокировки Алевтина ДОНСКИХ, Астана

Дело в том, что на одном из банкоматов столицы службой безопасности банка было обнаружено скимминговое устройство, которое используется мошенниками для хищения информации из платежных карточек, а также ПИН-кодов к ним. Поэтому для сохранения безопасности денежных средств клиентов были заблокированы платежные карточки, прошедшие через этот банкомат в течение того дня.

В сообщении подчеркивается, что банк за счет собственных средств выпустит бесплатно новые карточки для пользователей, подвергшихся угрозе скимминга. Банкиры не только Халык банка, но и других финансовых структур призывают владельцев карт быть внимательными, и в случае сомнений, подозрения, что на банкомат установлены такие устройства, не пользоваться им и сообщать о подобных случаях в свой банк.



