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Bank RBK и Qazaq bitum: пусть дороги служат долго

Компания «Qazaq bitum» при поддержке Bank RBK запустила в Туркестанской области линию по производству полимерных битумов, применение которых при строительстве автодорог в несколько раз увеличивает срок службы покрытия.

Торжественная церемония запуска производства состоялась сегодня с участием акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды.

Говорят, что дороги - это кровеносные сосуды экономики. Развитая сеть автодорог высокого качества - это непременное условие для стабильного развития страны, реализации ее транзитно-транспортного потенциала. Компания «Qazaq bitum» занимается выпуском нефтяного дорожного битума, традиционно используемого при производстве асфальтового покрытия. Однако технологический прогресс не стоит на месте, и во всем мире на смену классическому битуму приходят смеси битума с полимерами и пластификаторами - так называемые полимерно-битумные вяжущие (ПБВ). Дороги, построенные с применением ПБВ, не растрескиваются при низких температурах и не «плавятся» при летней жаре.

- В настоящее время завод производит нефтяной дорожный битум. С помощью кредитной линии от Bank RBK открываем линию по производству ПБВ. Этот продукт отличается от классических битумов высокой эластичностью, а также более низкой температурой хрупкости и более высокой температурой размягчения. Срок службы асфальтобетонных покрытий, построенных с применением ПБВ, превышает срок их эксплуатации в 2-3 раза - с 6 лет до 12-18-ти, - рассказывает генеральный директор компании «Qazaq bitum» Ержан Бейсебаев.

По словам главы компании, он высоко оценивает опыт сотрудничества с Bank RBK, сотрудники которого в сжатые сроки организовали финансирование инвестиционного процесса, компетентно разъяснили все детали и гибко подошли к индивидуальным потребностям заемщика.

- Кредитный процесс был построен достаточно эффективно, понятно, прозрачно. Если нам требовались какие-то пояснения, то представители банка были всегда готовы помочь, находились на связи 24/7.  Мы довольны тем, как Bank RBK выстраивает работу с бизнесом. Это действительно партнерские отношения, - добавил бизнесмен.

В свою очередь, председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева также выразила удовлетворение партнерством с Qazaq bitum.

- Строительство качественных автомобильных дорог - это одно из приоритетных направлений экономической политики нашей страны. Внутренние перевозки и постоянно растущий транзитный грузопоток по автотрассам Казахстана предъявляют все более и более высокие требования к дорожному строительству. Мы рады поддержать компанию «Qazaq bitum», которая с запуском нового производства усилит свои позиции на этом ключевом рынке и внесет свой вклад в повышение качества дорог республики, - отметила глава банка.

Ожидается, что в следующем году компания произведет 75 тысяч тонн ПБВ, а уже в 2024 году выйдет на объем производства 100 тысяч тонн. В планах компании не только нарастить поставки на внутренний рынок, но и наладить экспорт готовой продукции. География экспорта включает Китай, Литву, Румынию, Бразилию, Монголию, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Как отметил на церемонии глава Туркестанской области, помимо того, что запуск новой линии приведет к росту объемов производства готовой продукции и увеличению налоговых отчислений, проект имеет и социальный эффект, так как на новом предприятии будут созданы новые рабочие места, в том числе для местных жителей.

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