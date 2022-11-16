Bank RBK лидирует по темпам роста вкладов клиентов

Вклады в казахстанских банках за сентябрь выросли на 4,1%, а годовой рост к 1 октября составил 17,3%. По месячному росту среди крупнейших БВУ РК лидирует Bank RBK — сразу плюс 11%. За год банк прибавил 55,4%, что является одним из сильнейших показателей по сектору, сообщает Ranking.kz.

К 1 октября текущего года вклады в казахстанских банках увеличились на 4,1% за месяц, до 29,4 трлн тг. Годовой рост составил 17,3%. Вклады физлиц составили 14,68 трлн тг, плюс 3,2% за месяц и плюс 17% за год (это 49,9% от всего депозитного портфеля БВУ РК), корпоративные вклады — 14,73 трлн тг, плюс 5% за месяц и плюс 17,5% за год (это 50,1% от портфеля).

По месячному росту среди крупнейших БВУ РК лидирует Bank RBK: сразу плюс 11%, до 1,3 трлн тг. За год банк прибавил 55,4% — также один из сильнейших показателей по сектору. В непростые времена вкладчики определённо доверяют этому фининституту: Bank RBK в лидерах не первый месяц, такие же сильные показатели были зафиксированы и к началу сентября.

В портфеле банка 69,2% приходится на корпоративные вклады (868,2 млрд тг, сразу в 2,1 раза больше, чем годом ранее), 30,8% соответственно — на розничные депозиты (386,5 млрд тг, годовой рост — на 29%). У банка имеется широкая линейка мультивалютных розничных депозитов с высокими ставками, от сберегательного Safe (ГЭСВ до 16%) до срочного Depositum (ГЭСВ до 15,5%), позволяющих хранить средства одновременно в четырёх валютах — тенге, долларах США, российских рублях и евро.

Примечательно, что в текущем месяце Bank RBK также лидирует и по росту кредитного портфеля, что говорит о высокой активности фининститута во всех сегментах.

Второе место по месячному росту занял Евразийский Банк, увеличивший портфель почти так же, как и лидирующий Bank RBK: на 11% (разница в приросте — 0,02 процентных пункта), до 1,7 трлн тг. Годовой рост составил 48,5%. Месяцем ранее банк также входил в тройку лучших по приросту. Вклады бизнеса занимают 58,8% совокупного депозитного портфеля фининститута, розничные вклады — соответственно 41,2%.

Замыкает тройку лидеров американская «дочка», Ситибанк — полностью корпоративный фининститут, практически не работающий в розничном сегменте: плюс 10,2% за месяц, до 1,2 трлн тг. Годовой рост портфеля составил 31,3%.

В топовой десятке банков — держателей депозитов в плюсе 9 фининститутов (ожидаемо кроме Bereke Bank), а в целом по сектору за месяц объём вкладов нарастили лишь 14 из 21 БВУ РК.