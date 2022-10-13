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Bank RBK профинансировал расширение поставок автозапчастей в РК

Группа Phaeton - крупная дистрибьюторская компания, поставляющая на казахстанский рынок широкий спектр автомобильных запчастей и смазочных материалов. При помощи кредитной линии Bank RBK на пополнение оборотных средств компания в период пандемии сумела нарастить масштабы и рентабельность бизнеса.

Phaeton напрямую закупает лицензированную продукцию у производителей и официальных дилеров автозапчастей на территории Европы, Китая, России, Японии и других стран и реализует ее оптом торговым сетям, мастерским, пунктам замены масел на территории РК.

- В 2018 году на рынке автокомпонентов с входом новых игроков из стран Таможенного союза усилилась конкуренция  и вместе с ней демпинг цен от всех дистрибьюторов в отрасли. Это значительно повлияло на снижение доходности компании и приостановило рост собственных средств, необходимых для оборотного капитала, - рассказывает генеральный директор группы компаний Phaeton Марат Шотбаев.

Потребность в автокомпонентах на рынке росла, и компания не поспевала с пополнением остатков по причине ограниченного оборотного капитала.  Менеджментом компании еще в 2016 году была успешно реализована стратегия создания собственного бренда автозапчастей Winkod. Под этим брендом продаются произведенные в КНР и Юго-Восточной Азии по заказу компании амортизаторы, радиаторы, тормозные колодки и диски, ступичные подшипники, детали подвески.

Собственные торговые  марки (СТМ) пользовались успехом, и спрос на бюджетные товары превышал предложение, однако компании не хватало средств на развитие ассортимента и обеспечение его наличия на 15 складах компании в Казахстане и Кыргызстане.

Для удовлетворения спроса и увеличения товарооборота было решено обратиться за кредитованием в Bank RBK: основная цель финансирования была в пополнении оборотного капитала для насыщения казахстанского рынка товаром премиального и бюджетного уровня.

По словам Марата Шотбаева, компания достигла существенных результатов благодаря дополнительному финансированию бизнеса.

- Весной 2020 года Bank RBK в отличие от других банков очень оперативно отреагировал на наши запросы и нужды и одобрил более весомую кредитную линию, - подчеркнул руководитель компании. - В условиях пандемии это было решающим для дальнейшего успешного развития.

При закрытых границах с КНР и дефицита в бюджетном сегменте  дополнительное финансирование позволило компании увеличить остатки и поднять продажи СТМ в 2,5 раза в 2020-м и в 3 раза в 2021-м к предыдущим годам соответственно. 

По остальным импортируемым товарам международных производителей автокомпонентов удалось увеличить товарооборот на 15% благодаря большим остаткам на всех складах.

- В 2022 году мы ожидаем 30-35% рост в товарообороте к предыдущему году и рост в СТМ Winkod на 200%, - говорит Марат Шотбаев. - Это очень внушительные результаты, которых нельзя было ожидать без вливания денежных средств. Более того, за 2021-2022 годы мы расширили и модернизировали наши склады, увеличив общую складскую площадь с 10000 м2 до 15000 м2. Отдельная инвестиционная кредитная линия позволила нам обновить  автопарк доставки и складскую технику.

Увеличение товарооборота и рентабельности в первом полугодии 2022 побудило компанию инвестировать в расширение складских площадей собственного логистического центра в Алматы ещё на 2000 м2 и на 1000 м2 офисных площадей.

- Теперь у нас есть все ресурсы для масштабирования бизнеса как финансово, так и логистически, - уверен руководитель компании.

Рассказывая о сложившихся взаимоотношениях с Bank RBK, бизнесмен подчеркнул высокий профессионализм менеджмента банка, которому удалось внедрить лучший опыт в части клиентоориентированности, оперативного реагирования на запросы клиентов, нацеленности на взаимовыгодный результат с оправданной долей риска с обеих сторон.

По словам Марата Шотбаева, банк слышит актуальные нужды партнёров, «принимая решения с минимумом бюрократии иногда молниеносно, без откладывания вопросов в долгий ящик - буквально за столом переговоров».

- Каждый год Bank RBK идёт навстречу нашим запросам на увеличение кредитной линии согласно предоставляемой финотчётности о внушительных результатах предыдущих отчётных периодов. Таким плодотворным сотрудничеством с высоким уровнем доверия к нашей ответственности и возможностям мы очень довольны и рекомендуем Bank RBK другим предпринимателям, - резюмировал Марат Шотбаев.

Со своей стороны, глава Bank RBK Наталья Акентьева также отметила, что сотрудничество с Phaeton сложилось действительно успешным за счет прозрачных бизнес-отношений, потому что и компания применяет в своей работе самый передовой опыт и современные инструменты менеджмента.

- Для Bank RBK было важным, что, выступая финансовым партнером группы компаний Phaeton, банк способствовал насыщению казахстанского рынка высококачественной продукцией. Поставщиками компании  являются производители оригинальных запчастей для ведущих европейских автозаводов и заводов американских и японских производителей. В результате конечный потребитель приобретает запасные части, абсолютно идентичные  тем, что были установлены на автозаводах при производстве нового автомобиля, - отметила глава банка.

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