Bank RBK: сказано – сделано!

– Марпу Каримовна, Bank RBK создавался не с нуля, а на базе давно и стабильно существующего Казинкомбанка. Что вы взяли с собой в «новую жизнь» из прошлого и что осталось историей Казинкомбанка?

– Нам очень повезло, что с расширением списка акционеров и новой стратегией, связанной с выходом в открытый рынок, наше положение было, пожалуй, лучше, чем у других. Судите сами, банк не имел посткризисных проб­лемных активов в портфеле, а также внешних заимствований. Мы тогда вели сверхконсервативную кредитную политику и мало соприкасались с рынком. Поэтому мы взяли из прошлого здоровый взвешенный консерватизм менедж­мента и акционеров в политике заимствований и размещения активов, но оставили в прош­лом закрытость и узкую корпоративность клиентской базы. Так с увеличением капитала и появлением новых членов управленческой команды и консультантов мы на базе консервативных ценностей прошлых лет смогли предъя­вить рынку новые ценности, которые и материализовались в Bank RBK.

– Два года присутствия Bank RBK на рынке – это уже повод для подведения итогов. Можете ли вы обозначить основные достижения за этот период? Что получилось, а что – нет?

– Действительно, два года назад команда менеджеров представила новым акционерам трехлетнюю стратегию развития банка, и сейчас уже можно подвести некоторые итоги ее реализации. Если в двух словах – мы достигли всех запланированных показателей развития бизнеса в среднесрочной перспективе. Bank RBK стал узнавае­мым, обрел верных клиентов и партнеров. Чтобы не быть голословной, приведу динамику всего одного показателя: за период с 1 октября 2011 года по 1 ноября 2013 года объем срочных депозитов физлиц у нас в целом по банку вырос в 15 раз – до 28,7 миллиардов тенге.

– Если банк растет быстрее рынка, значит ли это, что он нашел уникальную нишу или эксклюзивный продукт?

– Банковский рынок чрезвычайно консервативен. Сегодня необходимо придерживаться более сдержанной политики кредитования и вместе с тем постараться предложить нечто особенное – в нашем случае это индивидуальный подход к клиенту и высокий уровень сервиса. Может, потому, что нам это удалось, многие до сих пор не могут поверить, что Bank RBK – отечественный банк с казахстанскими корнями и историей. Разумеется, нас консультируют в том числе и эксперты с зарубежных рынков, но основа основ – это наши отечественные специалисты, пат­риоты своего дела.

– Индивидуальный подход и высокий уровень сервиса – это ведь дорогое удовольствие? Из чьего кармана оплачивается эта роскошь? Клиент платит высокими ставками? Или банк ценой снижения прибыли?

– В такой постановке воп­роса вы рассматриваете только один фактор – ценовой. Мы же нашли другие возможности. Оптимизация бизнес-процессов и высокий уровень автоматизации позволили нам снизить издержки и одновременно повысить качество сервиса, что дает нам возможность оказывать индивидуальное обслуживание по адекватным рынку ценам. При этом банк наращивает свои доходы. Судите сами, если в 2011 году банк получил 20 миллионов тенге чистой прибыли, то в 2012-м прибыль составила 405 миллионов тенге, а за январь – октябрь 2013 года – 1,3 миллиарда тенге. Когда и клиенты, и акционеры довольны в равной степени, это предмет для гордости менеджмента банка. Причем что касается акцио­неров, то они видят в АО «Bank RBK» привлекательный объект для инвестиций – до конца текущего года они планируют увеличить собственный капитал банка до 21,6 миллиарда тенге.

– Сейчас много дискуссий идет на тему розничного кредитования и соотношения пользы и вреда от него. Какие перспективы у рынка розничного кредитования в Казахстане? И какую политику Bank RBK ведет в отношении заемщиков?

– Кредитование долгосрочных покупок, образования или жилья – это нормальная мировая практика, если к этому подходить обдуманно и взвешенно. Картину могут исказить только два фактора: низкий уровень финансовой грамотности и часто запутанные условия кредитования, в которых сложно разобраться не только заемщику, но даже специа­листу. Поэтому наш банк уделяет большое внимание консультациям потенциальных заемщиков, параллельно предпринимая постоянные шаги к упрощению условий предоставления кредитных продуктов. Так, с 28 октяб­ря мы отменили комиссии за рассмотрение заявки и организацию займа по всем продуктам розничного кредитования. Еще раньше в текущем году мы упразднили комиссии для заемщиков-физлиц за досрочное погашение кредита, открытие и ведение счета, снятие наличных. Для заемщиков очень важно видеть именно конечную стои­мость кредита, чтобы принять правильное решение, занимать деньги у банка или воздержаться от этого. Отказавшись от комиссий, Bank RBK демонстрирует свою честность перед людьми, желающими получить кредит. Теперь наши заемщики смогут еще тщательнее осуществлять финансовое планирование, что, как я надеюсь, послужит укреплению их материального благополучия.

– В День финансиста и 20-летия тенге как вы оцениваете перспективы банковского сектора Казахстана?

– Некоторое время назад банковский сектор Казахстана заслуженно получил оценку авангарда отечественной экономики и статус наиболее продвинутого на постсоветском пространстве. Мировой финансовый кризис заставил столкнуться с новой реальностью и пересмотреть некоторые принципы банковского бизнеса. У банков Казахстана очень хороший задел из прошлого, во многом здесь сказывается политика Национального банка и государства в целом.

В последние несколько лет роль банков в экономике уменьшилась. И это тревожный сигнал. Если в структуре ВВП доля банков второго уровня снижается, это говорит о тенденции сокращения доли несырьевой экономики в пользу сырьевой. Поэтому для меня, как и для многих банкиров, индикатором успешной реа­лизации Стратегии-2050 будет постепенный рост доли активов банков второго уровня в структуре ВВП, ведь это будет означать преодоление сырьевой зависимости и становление индустриальной и инновационной экономики.

Дальнейшее повышение уровня финансовой грамотности и взаимной ответственности граждан и банков – это необходимая предпосылка для улучшения качества жизни за счет разумного долгосрочного финансирования покупки жилья и товаров длительного пользования, чтобы жить хорошо здесь и сейчас. Со своей стороны мы многое для этого делаем: начиная от качественного предоставления наших услуг для клиентов – юридических и физических лиц, от прозрачности и простоты наших условий и заканчивая просветительской кампанией для граждан о правилах заимствования денег.

– Что бы вы пожелали нашим читателям в этот праздничный день?

– Обретение Казахстаном своей национальной валюты, 20-летие которой отмечается в нынешнем году, – это одна из важнейших вех в становлении нашей страны. Тенге, безусловно, стал одним из главных символов экономической независимости нашего молодого государства. Институциональное оформление финансовой системы Казахстана было проведено в рекордно короткие сроки, и многим постсоветским странам еще предстоит пройти тот путь, который мы уже оставили позади. И в этом есть очевидный повод для гордости. Я бы хотела поздравить с праздником всех казахстанцев, пожелать им счастья, здоровья и финансового благополучия. Пусть на нашей земле всегда царит мир, а в каждом доме будет достаток!

Роза МУРТАЗИНА