Банк России анонсировал новую пенсионную систему

В мире
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Банк России при помощи Всемирного банка разрабатывает новую систему пенсионного обеспечения граждан, альтернативную накопительной, передает Kazpravda.kz. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова.

Как пояснил Швецов, подробности новой системы будут раскрыты "в ближайший месяц". По его словам, новая система позволит гражданам иметь "нормальный коэффициент замещения". "Мы пытаемся сформулировать какую-то альтернативу, которая была бы менее затратна для бюджета, но не менее эффективна с точки зрения объема привлекаемых средств населения для последующего увеличения коэффициента замещения", – сказал он.

Зампред ЦБ также уточнил, что новая схема, вероятнее всего, не будет полностью добровольной. По его словам, граждан или бизнес необходимо "стимулировать откладывать деньги" в некоммерческие пенсионные фонды.

В соответствии с действующим законодательством работодатель перечисляет 22 процента из фонда оплаты труда одного служащего в пенсионную систему: 16 процентов – в страховую часть (в том числе и на выплаты нынешним пенсионерам), 6 процентов – в накопительную. Эти 6 процентов и являются вкладом работника в свою будущую пенсию.

17 сентября министерство финансов РФ выступило с конкретными предложениями по реформированию пенсионной системы. Ведомство предлагает повысить возраст выхода на заслуженный отдых до 65 лет для мужчин и женщин. По расчетам минфина, это позволит сэкономить до 1,3 триллиона рублей за три года. Кроме того, министерство выступает за сниженную индексацию пенсий (на 4 процента) и отмену выплат пенсионерам с доходом от 500 тысяч рублей. Идеи минфина одобрили в минэкономразвития.

7 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководством "Единой России" заявил, что пенсионный возраст в России пока повышаться не будет, поскольку для этого нет предпосылок. При этом премьер высказался против невыплаты пенсий работающим пенсионерам с доходом выше определенной суммы, но считает справедливым подумать о дифференциации выплат, а также об отказе от индексации пенсий таких пенсионеров.

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