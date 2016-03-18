Банк ВТБ возобновил кредитование в тенге

Казахстанская "дочка" ВТБ возобновил кредитование в тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
С 17 марта 2016 года Банк ВТБ объявил о запуске обновленного продукта для розничного сегмента. Теперь физическим лицам доступны "Кредиты наличными без залога" до 5 млн тенге, с максимальным сроком до 5 лет. Оформление займа производится по одному документу, удостоверяющему личность.
"Действия, предпринимаемые Правительством и Национальным Банком Казахстана, по стабилизации экономической ситуации в стране начинают давать позитивные результаты. Ситуация с ликвидностью на рынке стабилизировалась, и мы рады сообщить о возобновлении кредитования физических лиц в тенге по обновленному и улучшенному продукту. Уверены, что для наших клиентов это тоже хорошая новость", – отметил председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.
Банк занимает 20-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана.