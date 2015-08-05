Банка с краской деформировала мозг ребенку в ВКО

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В Восточно-Казахстанской области банка с краской деформировала мозг ребенку, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на YK-news.kz
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Трагедией едва не закончилась детская шалость в поселке Первомайский. Дети, играя в одной из заброшенных многоэтажек, с пятого этажа скинули 5-литровую банку с краской на 4-летнего мальчика, гулявшего у здания.
Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в Центр матери и ребенка. По словам докторов, мальчик получил тяжелейшую травму головы – череп фактически вдавился внутрь и деформировал мозг. Врачи "скорой помощи" успели довезти его в ЦмиР, где ему оказали первую помощь, а на следующий день прооперировали.
"Несмотря на все наши усилия прогнозы по-прежнему остаются неутешительными. Сейчас мальчик находится в коме. Жизнь ему поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких", – сообщил заведующий детской нейрохирургии Серик Кизатуллин.