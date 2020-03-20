Банки и микрофинансовые организации переходят на дистанционный режим работы в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Банки второго уровня и микрофинансовые организации переходят на дистанционные сервисы обслуживания своих клиентов в связи с распространением коронавируса, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Сообщается, что проработаны меры смягчения рисков для населения и бизнеса, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса.
"В этот непростой период все банки и финансовые организации перестраивают свою работу на максимальное обслуживание клиентов в дистанционном режиме без физического посещения ими операционных залов. Физическим лицам на период действия чрезвычайного положения в Казахстане банки и микрофинансовые организации не будут начислять штрафы и пени по просрочке платежей по договорам банковского займа. В случае просрочки свыше 90 дней клиентам-физическим лицам, у которых оформлены беззалоговые потребительские кредиты, банки и микрофинансовые организации не будут начислять процентное вознаграждение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для физических лиц, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса, на 90 дней предоставляется отсрочка платежей по займам. Банки и микрофинансовые организации предоставляют отсрочку платежей в индивидуальном порядке. К примеру, Kaspi Bank уже запустил собственную программу отсрочки платежей на 2 месяца для тех, кто потерял работу и в результате испытывает временные финансовые сложности.
Для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСБ, пострадавших от распространения коронавируса, предоставляется отсрочка по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней. Кроме того, не будут начисляться штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей по причине введения ЧП.
Такие меры помогут предпринимателям и МСБ не сокращать сотрудников, а перевести их на дистанционную работу с сохранением всех положенных выплат по заработной плате.
"Напоминаем, что во избежание скопления большого количества людей в финансовых учреждениях организована онлайн-запись клиентов, все услуги можно получить дистанционно, через электронную почту, систему "банк-клиент", интернет-ресурс организации, мобильного приложения и других средств связи. Информация о режиме работы банков и мерах по поддержке потребителей финансовых услуг размещена на сайте www.finreg.kz
", – отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что команда Агентства прикладывает все усилия, чтобы поддержать клиентов банков и финансовых организаций и, насколько это возможно, минимизировать влияние распространение коронавируса на их финансовое состояние.