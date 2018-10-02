Банки снизили ставки по депозитам в Казахстане

Согласно актуальным данным НБРК, в августе отмечается рост розничных депозитов на 120,5 млрд тенге при снижении корпоративных депозитов на 616,6 млрд тенге, При этом ставки вознаграждения по депозитам снизились на 0,8 процента для физических лиц и на 0,9 процента юридических лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Аfk.kz.
Таким образом, за август депозитная база БВУ уменьшилась почти на 500 млрд тенге по сравнению со увеличением на 338,6 млрд тенге в июле. На этом фоне доля розничных депозитов за август увеличилась с 49,4% до 51,5%. Между тем с начала года сохраняется умеренная позитивная динамика – плюс 36,8 млрд тенге (до 16,7 трлн тенге), происходящая на фоне восстановления реальных доходов населения и относительно стабильной ситуации в экономике.
Ввиду высокой волатильности на валютном рынке (за август курс по паре USDKZT ослаб на 4,8%) долларизация депозитов выросла с 45,3% до 46%. Рост валютных депозитов физлиц составил 6,8% при одновременном снижении вкладов в нацвалюте на 3,9%.
Между тем в секторе сохраняется высокая динамика изменения вкладов между банками при сохранении совокупного объёма депозитов примерно на одном уровне. В этой связи последние изменения по дифференциации предельных ставок по тенговым депозитам (с 01 октября т.г.), с одной стороны – расширят выбор размещения сбережений, а с другой – будут способствовать к сдвигу предпочтений в сторону долгосрочных депозитов за счет увеличения разницы между максимальными ставками по вкладам (±3,0%). Тем самым, в структуре пассивов банков будет постепенно формироваться более "длинное" и устойчивое фондирование, что увеличит потенциал кредитования экономики.
В августе средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте физлиц составила 9,7% (в июле – 9,9%), по депозитам юрлиц – 7,1% (в июле – 6,9%). С начала года указанные ставки снизились на 0,8% и 0,9% соответственно. Наблюдения АФК примерно сопоставимы с вышеуказанной динамикой. Так, номинальные ставки вознаграждения по розничным тенговым вкладам у абсолютного большинства БВУ до вышеуказанных последних изменений находились в диапазоне 10,0-11,4% годовых, снизившись с начала года на 1,0-1,8%.
В связи с изменениями по дифференциации предельных ставок в сентябре отмечается соответствующая динамика ставок по тенговым депозитам. БВУ, которые ранее предлагали ставки по краткосрочным депозитам свыше 10,5% годовых, скорректировали ставки. Среди них – Народный Банк, Цеснабанк, Kaspi Bank, АТФБанк, Евразийский, Bank RBK, Altyn Bank (некоторые возможно не успели внести соответствующие изменения). Вместе с тем повышение ставок по долгосрочным вкладам пока не носит массовый характер. Так, повышение ставок инициировал Bank RBK (до 13,5%), а Народный Банк отмечает возможность изменения максимальной ставки в зависимости от выбранных вкладчиком условий по вкладу. Хотим также отметить, что в сентябре Народный Банк сократил депозитную линейку до двух продуктов (ранее – четыре), а Сбербанк предоставил своим вкладчикам еще один продукт – депозит "Сохраняй" (общее количество увеличилось до пяти).
Текущие ставки по банковским депозитам:
Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 01.10.18 г.
Ссудный портфель БВУ по балансу за август вырос на 101,5 млрд тенге (до 13,6 трлн тенге. При этом с начала года сохраняется незначительное снижение – минус 2,5 млрд тенге (основное негативное влияние – Народный Банк с учетом сделки ККБ, а также Qazaq Banki и Банк Астаны). Хотим отметить, что планируемый выкуп ФПК портфеля сельскохозяйственных кредитов у Цеснабанка на сумму 450 млрд тенге приведет к выводу примерно 3,3% ссудного портфеля системы.
Вместе с тем в августе было выдано новых кредитов на 1,3 трлн тенге, что на 9% больше по сравнению с июлем. При этом с начала года было выдано новых кредитов на сумму 8,5 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года было выдано на 1,9 трлн тенге больше (+28%).
При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физлицам за август не изменилась – 18,4% (с начала года снизилась на 0,8%). В августе инфляция составила 0,2% (в июле – 0,1%), годовая инфляция сложилась на уровне 6,0% (снизилась на 1,1% с начала года), в то время как базовая ставка НБРК сохранилась на уровне 9,00% (1,25% с начала года).
Ставки по кредитам по сектору за отчетный месяц практически не изменились, за исключением ДБ Сбербанк, БЦК и ДБ Альфа-Банка. Так, с 20 сентября ДБ Сбербанк пересмотрел ставки по следующим розничным кредитам: по ипотеке – до 15,5% (ранее 21,0%), по автокредитам – до 25,5% (ранее 26,0%), по беззалоговым займам – до 22,0% (ранее 27%) и по обеспеченным кредитам – до 16,5% (ранее 24,0%). Пересмотр ставок сразу по нескольким розничным продуктам в прошлом месяце также осуществил БЦК: ипотека "Стандарт" теперь доступна клиентам банка от 15,5% (ранее 15,0%), обеспеченные займы – от 16,0% (ранее – 15,0%), а автокредиты – от 16,5% (ранее 16,0%). Вместе с тем потребительские займы от ДБ "Альфа-Банк" теперь доступны со ставкой вознаграждения от 16,0% против 15,0% ранее.
Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 28.09.18 г.
Вместе с тем кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июля началась реализация Программы жилищного кредитования "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи". В рамках реализации программы по состоянию на 30 сентября было одобрено 2 052 заявок на предоставление займа на сумму 24,5 млрд тенге, что составляет примерно ¼ часть планируемого объема выдаваемых казахстанцам жилищных займов в текущем году. При этом количество квартир, соответствующих программе, на начало июля составляло порядка 3000, т. е. около 68% уже выкуплены. Как стало известно, для увеличения предложений на рынке первичного жилья оператор программы "Баспана" выделит местным исполнительным органам порядка 150 млрд тенге.
Источник: ДАМУ, НБРК
