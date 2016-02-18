Статьи Банкомат обслужит без карты Динара ЮСУПОВА, Астана

Для этого владельцу карты нужно зайти в веб-версию «Сбербанк онлайн» или мобильное приложение и выбрать соответствующую функцию. Затем указать сумму для снятия и номер мобильного телефона. Система автоматически формирует код из двух частей: первую клиент получает в «Сбербанке онлайн», вторую – в виде SMS-сообщения.

Для снятия наличных в банкомате необходимо ввести обе части кода и ранее указанную сумму. После проверки данных система дает разрешение на выдачу, клиент получает наличные и чек, поясняется в распространенном релизе банка.

