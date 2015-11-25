​Банковская интеграция

Были обсуждены различные аспекты углубления интеграции в финансово-банковской сфере, координации действий по вопросам развития национальных валютно-финансовых и банковских систем. Также рассмотрены темы совершенствования многосторонних и двусторонних платежно-расчетных отношений. Кроме того, утвержден персональный состав и план работы Консультативного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, созданного при Совете.

Участники мероприятия подписали соглашение, преду­сматривающее преобразование Совета руководителей ЦБ государств – участников ЕврАзЭС в Евразийский совет руководителей центральных (национальных) банков. Основной его функцией является принятие решений рекомендательного характера по вопросам, входящим исключительно в компетенцию центробанков.

Следующее заседание Совета состоится в первом полугодии 2016 года в Минске.