Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане

При этом, решение о подключении к системе «МИР» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.

Фото: banki.ru

Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картам системы «МИР», передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что регуляторы получили письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC).

В документе американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность.

Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.

При этом, решение о подключении к системе «МИР» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.

Отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения её использования для обхода антироссийских санкций.