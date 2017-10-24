​Банковский разбойник

Полицейские Аль-Фарабийского отдела полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на городское отделение филиала одного из банков. Сотрудники правоохранительных органов считают, что разбой с применением топора и взрывпакета совершил 45-летний житель Алматы. Задержать его удалось в Шымкенте на съемной квартире.

Подробности операции пока не раскрываются, но зато в Сети появилось видео самого ограбления. На кадрах хорошо видно, как мужчина в маске заходит в банк, бросает взрывпакет, мгновенно вызвавший задымление. Тут же при помощи топора преступник разбивает защитное стекло кассы, а когда перепуганная кассир покидает помещение, спокойно заходит в кассу через дверь, складывая в сумку пачки денег с крупными купюрами. И все это уверенно и без лишней суеты.

Добычей банковского разбойника стали около 16 000 000 тенге, 23 000 долларов США и 8 500 российских рублей. Он сумел покинуть банк до приезда полиции, хотя один из сотрудников успел нажать на «тревожную» кнопку.

Для установления личности и задержания подозреваемого полицейскими проводился ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате спустя неделю им удалось выйти на его след и задержать подозреваемого. В качестве вещественных доказательств изъяты похищенные деньги. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за разбой в особо крупных размерах.