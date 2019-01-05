Банный комплекс горел в Караганде

Происшествия
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Фото с сайта life.ru
В Караганде в банном комплексе Riviera произошел крупный пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"5 января на пульт противопожарной службы поступило сообщение о горении двухэтажного банного комплекса Riviera из сруба по улице Ермекова в Караганде. Произошло возгорание крыши и наружной стены на предварительной площади 130 кв.м. Силами пожарных подразделений эвакуировано 2 человека. Пожар локализован в 16:55 и ликвидирован в 17:10", - проинформировали в КЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.

На место происшествия было привлечено 45 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

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