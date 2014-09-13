Баня для цистерн 1043 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" приступило к реализации комплексного плана приватизации на 2014–2016 годы. На встрече с руководителями группы компаний АО "ФНБ "Самрук-Казына" будущим инвесторам были презентованы три железнодорожных предприятия. В их числе павлодарское ТОО "Ертыс сервис", занимаю­щееся подготовкой подвижного состава под погрузку нефтеналивных грузов, то есть устраивающее им «баню» с промывкой и пропаркой.



Техническая характеристика товарищества гласит, что оно является станцией 4-й группы, проектной мощностью 400 обработанных цис­терн в сутки. Общая численность персонала составляет более 150 человек. Основным назначением ТОО "Ертыс сервис" является выполнение работ по подготовке четырех- и восьмиос­ных цистерн и битумных полувагонов к наливу нефтепродуктов и нефтебитума, текущий их ремонт, обеспечивающий безопасное следование цистерн и вагонов от пункта налива до пункта слива и сохранность грузов. Плюс безопасность труда и охрана окружающей среды.



И еще. ТОО "Ертыс сервис" играет немаловажную роль в экономике Казахстана при подготовке цистерн под налив нефтепродуктов. То есть его стратегические функции – обеспечить грузооборот цистерн в перевозках страны, а также подготовка их для доставки нефтепродуктов на экспорт в Россию, Китай, Монголию.



В Павлодаре ТОО "Ертыс Сервис" занимается подготовкой вагонов для отгрузки продукции местного нефтехимического завода, который в ближайшей перспективе увеличит переработку нефти до 7 млн. тонн. Здесь следует подчеркнуть: коллектив предприятия работает так, что по итогам 2012 года ТОО "Ертыс сервис" стало лучшим среди промывочно-пропарочных станций стран Таможенного союза и Украины.



И сегодня казахстанцы держат эту планку. Но и это еще не все. Бывший начальник Павлодарского отделения Целинной железной дороги, почетный железнодорожник Аби Саркыншаков, рассказывая об этом предприятии, построенном в 1982 году, отметил, что станция по своей мощности (после Омского нефтеперерабатывающего завода) занимает в СНГ второе место. На ее базе дважды собирались проводить всесоюзную школу передового опыта. А с приходом более 13 лет назад сюда руководителем Баймаханбета Сагиндыкова (ныне генерального директора ТОО "Ертыс сервис") положение в промывочно-пропарочной станции еще более улучшилось.



– Мы добились того, что по уровню рентабельности в два, а то и в три раза превышаем плановые показатели, – говорит генеральный директор. – Практически при неизменной численности штата за 11 лет предприятию удалось повысить производительность труда более чем в 2,5 раза.



Надо отметить, что за последние годы изменились и внешний вид производства, и его социальная политика. На территории промывочно-пропарочной станции появились посадки различных деревьев и клумбы цветов. (К слову, сам Баймаханбет Абуталипович лично высадил здесь 104 сосны и, по его словам, мог бы и больше, да нет места). Плюс – спортивная площадка для игры в футбол и волейбол. А также учебный полигон, где установлена вагон-цистерна с "дверью" для визуального обзора емкости изнутри и ее устройства слива ГСМ.



В административном здании станции оборудован учебный класс с компьютерами, макетами цистерн, стендами и образцами различных устройств. Здесь же, в примыкающем помещении, расположен музей предприятия. И раз речь зашла о социальной сфере, то добавлю, что с приходом Б. Сагиндыкова на производстве ощутимо улучшились условия труда. Во всех помещениях, особенно в бытовых, был проведен капитальный ремонт. Оборудованы раздевалки, комнаты отдыха с цветами и телевизорами, шкафы для сушки рабочей одежды, душевые. Работает столовая с разнообразными и недорогими блюдами. Но гордость генерального директора и коллектива – новый медицинский пункт с галокамерой (искусственной солевой пещерой), где у работников методом ионизации проводится обязательная профилактика легочных заболеваний.



Все это рассказываю для того, чтобы подчеркнуть: на приватизацию выставляется не "лежащее" производство, а один из флагманов АО "НК "Қазақстан темір жолы". Поэтому была понятна озабоченность ветерана отрасли Аби Саркыншакова по поводу того, кто выкупит промывочно-пропарочную станцию. Сумеет ли он удержать этот стратегический для Казахстана объект в надлежащей "боевой готовности"? Тем более что в перспективе намечается транзит российской нефти и ее продуктов через Казахстан в Китай, и, скорее всего, этот поток пойдет через Омск, на Павлодар и далее на КНР. Будет ли новый владелец готов к таким объемам и насколько ответственно и по-государственному подойдет к делу и к данному производству?



– Считаю, что Правительство Казахстана должно очень взвешенно подойти к приватизации ТОО "Ертыс сервис", – говорит бывший начальник Павлодарского отделения Целинной железной дороги. – Тем более что таких станций в республике всего три и павлодарская – самая крупная. В свое время железнодорожные вок­залы тоже передали частникам, а потом, спохватившись, вернули назад в "Қазақстан темір жолы", но до сих пор еще не восстановили прежний порядок. Возможно, я чего-то недопонимаю, но мое мнение: в данном случае не стоит спешить.



Генеральный директор ТОО "Ертыс сервис" в приватизации промывочно-пропарочной станции видит свои преимущества.



– Во-первых, у предприятия появится возможность самому распоряжаться своими доходами, – говорит Баймаханбет Сагиндыков. – И мы надеемся на то, что новые владельцы часть прибыли направят во благо коллектива, в частнос­ти – на рост зарплаты. Во-вторых, как представляется, упростится структура управления ППС и вышестоящих ведомств. А в целом мы надеемся на то, что придет инвестор, который будет заинтересован в развитии производства и который знает его особенности. Тем более что Президент Казахстана четко оговорил рамки приватизации: не менять профиль предприятий и не снижать их потенциал. …



Предполагаемая приватизация производства позволит государству получить от продажи весомую сумму в казну и дополнительные налоговые поступления.

