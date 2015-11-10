Фото с сайта jourdom.ru
Президент США Барак Обама завел собственный аккаунт в социальной сети Facebook и сделал там свою первую запись, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
"Привет, Facebook! Я наконец-то заполучил свою собственную страничку. Я надеюсь, вы будете считать это местом, где мы можем проводить реальные разговоры о самых важных вопросах, стоящих перед нашей страной. Здесь вы можете услышать что-то непосредственно от меня и поделиться своими мыслями и историями", – написал президент США.
После этого он указал на важность защиты окружающей среды и предстоящей XXI Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР21), которая пройдет под председательством Франции с 30 ноября по 11 декабря этого года в Париже.
Также под сообщением Обама опубликовал видео, где он, прогуливаясь по южной лужайке Белого дома, говорит о проблеме изменения климата.
В пресс-службе Белого дома отметили, что аккаунт президента в Facebook "станет новым способом прямого онлайн-общения Обамы с американцами и все сообщения будут исходить исключительного от него самого".
"Президент Обама привержен намерению сделать свою администрацию самой открытой для общения, и его аккаунт даст возможность американцам обсуждать с ним наиболее важные для них вопросы", – добавила пресс-служба, призвав "ставить "лайки" под видеозаписью главы Америки.
Напомним, Барак Обама весной этого года открыл аккаунт
в Twitter. За первые несколько дней на Барака Обаму подписались 1,53 млн. Сейчас число "читателей" превышает 5 млн.