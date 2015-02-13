Барак Обама снялся в юмористической рекламе

Президент США Барак Обама снялся в юмористическом вирусном видеоролике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на baltinfo.ru.
Видеоролик призван привлечь внимание к системе госстрахования Healthcare. В народе данная реформа здравоохранения получила название Obamacare.
В ролике президент США гримасничает перед зеркалом, играет в воображаемый баскетбол, делает селфи с помощью монопода, рисует портрет своей жены и пытается обмакнуть печенье в молоко.
На протяжении видео также показывается, как схожим образом ведет себя помощник американского президента, собираясь на работу.