Барак Обама споет в новом альбоме рок-группы Coldplay

Голос президента США Барака Обамы можно будет услышать в новом альбоме популярной британской рок-группы Coldplay, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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По данным газеты The Sun, коллектив получил официальное разрешение на использование записи, на которой американский лидер исполняет духовный гимн Amazing Grace во время траурной церемонии в связи с нападениями в Чарльстоне.
Отмечается также, что Обаме нравится творчество группы, что и стало, вероятно, причиной его участия в записи альбома.
Coldplay – британская рок-группа, основанная в 1996 году, неоднократно получавшая почетную премию Grammy. Наибольшую популярность получили такие песни коллектива, как "Yellow", "Talk", "Paradise", "Viva la Vida".