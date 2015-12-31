Барака Обаму предупредили о возможных терактах

Спецслужбы США проинформировали президента Барака Обаму о возможно готовящихся терактах в новогодние праздники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Сообщение о теракте в трех городах страны: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, по данным телеканала CNN, поступило от зарубежного источника. Однако информация об угрозе не была подкреплена другими сообщениями. Тем не менее, отметила телекомпания, "власти крайне серьезно отнеслись к возможной угрозе" и усилили меры безопасности.
"ФБР увеличило число сотрудников в некоторых из командных центров по всей стране, действующих круглосуточно, в частности в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе, – отмечалось в репортаже. – Власти Нью-Йорка сообщили, что в районе Таймс-сквер, где в новогоднюю ночь собираются миллионы людей, будут дежурить 6 тыс. сотрудников полиции – больше, чем когда-либо прежде".
Кроме того, усилено патрулирование воздушного пространства на вертолетах, на реках дежурят полицейские катера, на дорогах установлены дополнительные мобильные камеры наблюдения и детекторы радиации.