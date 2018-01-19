Баран и ворота

Такого провального сезона у столичной команды, представляющей нашу республику в международной лиге, пожалуй, еще не было. Уверенно проведя первые месяцы и даже взобравшись на вершину своей конференции, далее «барсы» по непонятным причинам стремительно полетели вниз, проигрывая всем и вся. Наверное, сглазили. Вот и в Тольятти, встречаясь с худшей командой «Востока» – «Ладой», поправить свое положение «хищники» не смогли, уступив в овертайме 3:4. Кстати, это поражение стало 30-м в 51-м матче сезона.

Что же делать, чтобы разорвать порочный круг тотального невезения? Может быть, обратиться к высшим сферам за удачей? Сказано – сделано! Чтобы повернуть фортуну к себе лицом, команда принесла в жертву барана. Как рассказывают, кто-то из легионеров был крайне шокирован данным обстоятельством, однако и оно не смогло развеять неблагополучную карму.

Возможно, на игру команды влияет то обстоятельство, что клуб имеет двойную функцию: он не только представляет нас в КХЛ, но и является базовым для сборной Казахстана. В связи с этим все острее возникает вопрос: когда же мы заявим в данную лигу вторую команду от республики, которая не только разгрузит «Барыс», но и даст кадры для национальной сборной?

