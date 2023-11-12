Барбра Стрейзанд: "У меня была не самая веселая жизнь"

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Актриса, певица и режиссер Барбра Стрейзанд - одна из наиболее успешных женщин-исполнительниц всех времен. На ее счету более 250 миллионов проданных альбомов по всему миру. Ей 81 год и у нее два «Оскара», 10 «Грэмми», 10 «Золотых глобусов», пять «Эмми», специальный приз «Тони», 52 золотых и 31 платиновых диска. И, что, возможно, еще важнее, - она изменила наше представление о том, какими должны быть суперзвезды, сообщает Русская служба ВВС.

В своих мемуарах «Меня зовут Барбра» Стрейзанд откровенно рассказывает о своей жизни и карьере. Сказав, что больше не будет давать интервью, она все-таки поговорила с корреспондентом Би-би-си.

Семнадцатилетняя Барбра Стрейзанд, впервые оказавшись далеко от дома, поставила перед собой цель: "Я должна стать знаменитой, — сказала она самой себе. — Хотя бы для того, чтобы нанять человека, который будет заправлять мне постель".

Первый приезд Стрейзанд в Британию в 1966 году сопровождался статьей в журнале Newsweek, в которой было написано следующее: "Барбра Стрейзанд наглядно демонстрирует триумф духа над внешностью... У нее слишком длинный нос, слишком маленькая грудь, слишком широкие бедра. И все же, перед ее голосом исчезают границы между поколениями и культурами".

Можно сказать, что СМИ с самого начала ее карьеры почему-то зациклились именно на ее внешности. Ее называли и "симпатичным муравьедом" с "невероятным носом" и "близорукой газелью".

От этой зацикленности журналисты избавились только после того, как она стала суперзвездой. В одночасье Стрейзанд превратилась из близорукой газели в "вавилонскую царицу", статьи о которой были наполнены восторженными комментариями с повышенным содержанием превосходных степеней.

В общем, после 250 млн проданных пластинок, 10 премий "Золотой глобус", пяти "Эмми" и двух "Оскаров", удивляться такой смене настроений не приходится.

К сожалению, было уже слишком поздно.

"Несмотря на то, что прошли годы, меня все еще задевают оскорбления, и я не могу до конца поверить похвалам", — написала Стрейзанд в своей новой автобиографии "Меня зовут Барбра".

Детство будущей звезды было далеко не безоблачным. Ее отец Эммануэль умер от кровоизлияния в мозг, когда Барбре было всего 15 месяцев. Семья жила в бедности, и первой куклой маленькой Барбры была грелка, с которой она и засыпала каждую ночь.

Дела не слишком поправились и после того, как ее мать повторно вышла замуж. Отчим был человеком отстраненным и ее просто не замечал.