Названный проект направлен на противодействие трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путем усиления основных пунктов пропуска и создания офисов пограничного взаимодействия. Казахстан присоединился ХАС/;К22 в начале текущего года. За это время была проведена значительная работа совместно с УНП ООН по обучению наших специалистов погранконтроля, проходящих службу на казахстанско-кыргызском участке границы.

Д. Дильманов отметил готовность Казахстана к дальнейшему сотрудничеству. На сегодня Пограничной службой КНБ РК подготовлена проектная концепция по созданию регионального учебного центра для сотрудников пограничных и правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Итиро Кавабата и Юсуф Курбонов высоко оценили деятельность казахстанского пограничного ведомства, а также проинформировали о преимуществах ХАС/;К22 по осуществлению деятельности на самых протяженных и труднодоступных рубежах Казахстана.