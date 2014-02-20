Барьер перед жадностью

В тот же день, когда стало известно о выравнивании курса тенге, под председательством заместителя акима СКО Кайрата Бекенова состоялось первое заседание областного штаба, призванного взять под контроль и не допустить произвольного повышения стоимости социально значимых товаров и услуг. По большому счету, изменения курса тенге не должны слишком сильно отозваться на местном рынке: все самые необходимые населению продукты питания производятся непосредственно в регионе и к доллару напрямую не привязаны. Пет­ропавловский хлебокомбинат, например, имеет запасы зерна на ближайшие 4 месяца. Стабильными остаются цены на сельскохозяйственную продукцию, для районов уже был подготовлен соответствующий меморандум, ориентировочно устанавливающий маржу для предпринимателей не более 10–15 тенге.

Вообще, если взглянуть на ситуа­цию с ценами в ретроспективе, невольно напрашивается мысль, что гораздо больше курса тенге на них влия­ют аппетиты продавцов. Отнюдь не конкурирующих друг с другом, а легко находящих общий язык. И на низовом уровне, как несколько лет назад, когда во всех торговых точках одномоментно вздорожали помидоры (неурожай на них случился в РФ, в области томатами завалиться можно было, но: «В России они дороги – и мы хотим больше получать»). И на куда более солидном с виду уровне, так, прошлой осенью куриные яйца в Петропавловске разом поднялись в цене где-то до 200 тенге за десяток. Общественность загудела, в преддверии Нового года вопрос даже стал предметом разговора на заседании городского штаба по ценам. Тогда несомненным достижением казался меморандум, по которому производители согласились несколько снизить отпускную цену.

И вот на днях стало известно, что уступка с их стороны не много стоила: по итогам расследования антимонопольная инспекция пришла к выводу о согласованности действий четырех крупнейших птицефаб­рик. Сговоре, проще говоря, причем без малейших объективных оснований: цена кормов в прошлом году сильно не повышалась, урожай был хороший, государство крепко опекало предприятия, выделяя им субсидии. Жаль, статьи «жадность» ни в каком кодексе нет, даже как отягчающего обстоятельства. Материалы будут переданы в суд, однако при любом исходе у горожан, как говорится, осадок останется, ведь зря потраченные деньги никому не вернут, к тому же слишком долго процесс длился: фаб­рики почти 2 месяца действовали по своему усмотрению, потом разбирательство месяцы длилось. Возможно, процедура и пре­дусматривает неспешность, чтоб оградить производителя от излишних вмешательств, но бывают периоды, когда реакция должна следовать незамедлительно.

Вот, говорят, при посещении одной из торговых точек акимом СКО торговцы рассказали, как один из постоянных поставщиков под шумок запросил за местную рыбу на 20% дороже. В магазине поинтересовались, не доллары ли он опускал взамен в озеро, и отправили шустряка подумать. Самат Ескендиров тут же поручил кому надо связаться с тем бизнесменом и выяснить, что тот надумал, понадобится – помочь прийти к правильным выводам. Еще: на очередном заседании штаба прозвучало, что если в Петропавловске подсолнечное масло продается по 235–240 тенге, то в Тимирязевском районе – за 300. В городе цена мяса птицы поднялась на 70 тенге, – чтобы не путать и не обманывать покупателя, требуется указывать производителя товара. И еще в поле зрения штаба множество нюансов, требующих именно оперативности. Через 2–3 месяца, когда все войдет в колею, даже самые крутые меры не произведут на общественное сознание такого воздействия, как сейчас, когда вовремя поставленный заслон перед жадностью не позволит ей закрепить свои правила.

В период подготовки материа­ла к печати меморандум между облакима­том и сельхозтоваропроизводителями был подписан. В соответствии с ним цены на продукты местных производителей должны остаться прежними – это на молочные, мясные и макаронные изделия, овощи, яйца, мясо птицы. Кроме того, исполнительная власть будет отслеживать товарные запасы и содействовать решению проблемных вопросов поставщиков. Последние в свою очередь пообещали сами пресекать необоснованное повышение цен, своевременно информировать акимат. Разумеется, насовсем закрепить статус-кво нереально, североказахстанский переработчик без зарубежных поставок не обойдется. Возьмем молпродукты.

– Сейчас у нас тара, фольга, пленка – все есть. Но сырье – это на 30% добавки из России, Германии и Голландии. Потому, чтобы не забегать вперед, – до 20 марта подписываем меморандум, а дальше посмотрим, – не стал сулить лишнего директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко. То же могут сказать практически все производители, для которых первая же покупка за границей сырья или запчастей станет поводом для корректировки. Но, надо отметить, обоснованной, тогда законы рынка свое возьмут. При должном контроле, понятно.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Петропавловск