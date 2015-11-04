Барьер против болезни

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Ирина ИГНАТОВА
В Казахстане вместе с осенью наступает период подъема заболеваемости не только банальными простудами, но и более серьезными недугами, такими как грипп и даже пневмония. Как же соотечественникам защитить себя и своих детей? Важно болезни предупредить. Но если вопрос о том, делать прививку от гриппа или нет, решают сами граждане, то вакцинация от пневмококковой инфекции в Казахстане, как и во всех развитых странах мира, уже внесена в Национальный календарь прививок.

– Иллюзия конца XX века о возможности полной ликвидации инфекционных заболеваний развеяна самой жизнью, – отмечает заведующая кафедрой детских инфекционных болезней АО "Медицинский университет Астана", главный внештатный детский инфекционист МЗСР РК Динагуль Баешева. – Проблема борьбы с инфекциями остается крайне актуальной и не случайно на саммите восьми ведущих стран мира в 2006 году она была признана второй по значимости после энергетической безопасности. Безусловно, наблюдается снижение заболеваемости вакциноконтролируемыми детскими инфекциями, например, дифтерией, скарлатиной, краснухой, полиомиелитом, вирусным гепатитом В и другими. Например, уже за первые годы проведения иммунизации от пневмококковой инфекции заболеваемость казахстанских детей до пяти лет пневмониями удалось значительно снизить.

Пневмококк – главная причина респираторных инфекций бактериальной этиологии, включая острый средний отит, синусит и внебольничную пневмонию. Кроме того, эта бактерия может вызывать такие тяжелые инфекции, как менингит, бактериемия и бактериемическая пневмония, которые связаны с высокой летальностью. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, от пневмококковых инфекций ежегодно умирают около миллиона детей в возрасте до пяти лет.

Среди возбудителей гнойных бактериальных менингитов пневмококки занимают второе, а иногда первое место из трех основных возбудителей – менингококков, пневмококков и гемофилов. Летальность при пневмококковых менингитах достигает 30-70% в разных возрастных группах, около 35-45% больных нуждаются в интенсивной терапии и проведении реанимационных мероприятий, более трети переболевших страдают от поздних осложнений и резидуальных явлений, таких как гидроцефалия, глухота, атаксия, атрофия зрительного нерва, неврологические и психические дефициты различной степени тяжести.

– Пневмококковая инфекция – это серьезная медицинская и социальная проблема во многих странах мира, включая Казахстан, – поясняет Динагуль Баешева. – Единственное грамотное решение проблемы пневмококковых носителей, снижения большого числа различных форм пневмококковой инфекции и развития устойчивости пневмококка к антибиотикам – вакцинация. В последние годы для профилактики пневмококковых инфекций широко используют пневмококковые полисахаридные конъюгированные вакцины (ПКВ), эффективность которых была показана во многих странах, внедривших ПКВ в национальные календари иммунизации.

Используемая в Казахстане вакцина "Превенар 13" эффективно защищает детей от различных форм пневмококковой инфекции. В отличие от обычной она позволяет сформировать длительную иммунную память. "Превенар 13" используется для профилактики генерализованных заболеваний (менингит, сепсис или бактериемия), пневмонии и среднего отита, вызванных серотипами стрептококков (1, 3, 4, 5, 6A, 6B,7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F и 23F) у детей старше шести недель и у взрослых без возрастных ограничений. У пневмококка существует более 90 серотипов, то есть видов, из них наиболее опасны 25. Вакцина, которой прививают детей в рамках плановой вакцинации в Казахстане, защищает от 13 серотипов пневмококка. Именно эти 13 серотипов, во-первых, самые распространенные, а во-вторых, они антибиотико-резистентные, то есть не восприимчивы к антибиотикам. Также медики отмечают, что для защиты от заболеваний, вызываемых пневмококком не только детей, но и их близких, необходимо обеспечить вакцинацией более 78% детей. В этом случае можно говорить о так называемом "популяционном эффекте". Существует еще одна большая группа риска – это люди старшего возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которым также желательно сделать прививку.

Таким образом, здоровье наших граждан в холодный период межсезонья во многом в их собственных руках. Во всяком случае от заболеваний, вызываемых пневмококком, они легко могут себя защитить. Просто необходимо вовремя делать прививки детям до пяти лет в поликлиниках по месту жительства, а также привить пожилых членов семьи. Нужно отметить, что наше государство наравне с развитыми европейскими странами одним из первых ввело в казахстанский Национальный календарь прививок самую высококачественную и эффективную 13-валентную вакцину.

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