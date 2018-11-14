​Барьеры на пути в школу

С беззаконием столкнулись сот­рудники Восточно-Казахстанского департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции, когда попробовали решить простейшую задачу – зачислить ребенка в школу.

Для этого применили метод «тайного покупателя». Увы, несмотря на то что в Законе «О государственных услугах» среди основных требований значится доступность, а также исключение бюрократизма и волокиты, проверяющие убедились в придумывании администрациями учебных заведений собственных норм.

Например, в школе № 47 Усть-Каменогорска с гостей, пришедших под видом родителей, потребовали сначала предварительное заявление на имя директора. В школе № 9 запросили справку с места работы родителей. Ряд общеобразовательных учреждений, в том числе 4, 10, 26, 43 и 44-я школы, обязательным условием поставили предварительное собеседование в кабинете у директора или завуча. А в школе № 12 в приеме документов отказали прямо с вахты.

«Сотрудник не пропустил родителей в приемную, – рассказали в пресс-службе департамента. – Им заявили, что все заняты, всем некогда».

Кроме того, как выяснили проверяю­щие, многие учреждения придумали собственный график работы – с 9 утра и максимум до 15.00. После обеда документы не принимали, хотя по стандарту эта госуслуга должна предоставляться до 18.30. В двух школах самовольно сократили стандартный срок приема документов на 5 дней – до 25 августа.

«Итоги проверки были рассмот­рены на областном Совете по этике, – отметили в департаменте. – К дисциплинарной ответственности привлечены 13 долж­ностных лиц в сфере образования».