Барометр настроений

Вчера кандидат в президенты от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев побывал в городе Экибас­тузе Павлодарской области, где в рамках предвыборной программы побеседовал с избирателями на местном продовольственном рынке.

Жители Экибастуза, пришедшие на рынок за покупками, поделились мнениями относительно повышения цен на самые востребованные товары. В свою очередь продавцы посетовали на нерегулярность поставок изделий отечест­венных товаропроизводителей. Поэтому тем, кто зарабатывает на жизнь торговлей, приходится работать с импортной продукцией.

– Беседуя с покупателями и продавцами на рынке, я еще раз убедился в правильности своей предвыборной программы и позиции партии «Ауыл», которая выдвинула меня на выборах в качестве кандидата, – отметил по итогам бесед Жигули Дайрабаев. – Постоянный рост цен на продукты угрожает продовольст­венной безопасности страны, одним из элементов которой является возможность граждан покупать продукты по доступным и приемлемым ценам.

По мнению выдвиженца от аграрной партии страны, необходимо создавать торговые сельхозкооперативы. Именно эти организации смогут закупать и доставлять в город продукцию сельских тружеников. Создание сельскохозяйственной инфраструктуры на местах должно происходить также при участии в этом процессе кооперативов.