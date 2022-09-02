Барон специального назначения

Служебные собаки реагируют на наркотические средства словно счетчик Гейгера на радиацию. Их нюх настолько тонок, что обмануть четвероногих помощников полицейских и пограничников невозможно. По крайней мере, нос пса по кличке Барон, несущего службу в Шемонаихинском районном отделе полиции Восточно-Казахстанской области, еще никому не удавалось провести.

История несения службы Бароном не такая богатая – всего три года, но за это время специально обученный пес сумел пресечь не один факт незаконного провоза наркотиков. Только с начала этого года четвероногий друг полицейских шесть раз помог выявить тех, кто пытался провезти гашиш, марихуану через стационарный контрольный пост «Рубеж». К примеру, в конце июня в кармане пассажира автомобиля «ВАЗ» он унюхал нечто подозрительное. После обыска выяснилось, что мужчина вез бумажный сверток с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета со специфическим запахом, проще говоря, высушенную марихуану весом чуть больше одного грамма.

– Барон заступил в наш кинологический отдел три года назад, – рассказывает кинолог Валентин Лозан. – Привезли нам его из Центра кинологической службы ДП ВКО. Очень добрая, умная и знающая свое дело собака. Из всех псов он единственный занимается поиском наркотиков. Также есть животные для поиска взрывчатки и розыскных работ по следам.

У нашего «героя» рабочий день начинается с дрессировки. Команды должны выполняться исключительно на голодный желудок и только после выгула на свежем воздухе. Так, говорят специалисты, собака лучше выполняет поставленные перед ней задачи. Безусловно, все манипуляции проводятся в игровой форме и с применением имитаторов запаха наркотических веществ. Их аромат полностью идентичен тому, которым обладает искомое «добро».

– Бывают ли ситуации, когда Барон наот­рез отказывается выполнять команды? – интересуемся мы.

– Конечно! Такое, как правило, происходит в двух случаях: из-за сильной жары или в результате переутомления, – заверяет Валентин Лозан.

По его словам, еще задолго до поступления на службу животные проходят специальное тестирование для проверки обоняния и центральной нервной системы: собака не должна быть агрессивной или, наоборот, пугливой. В остальном успех в основном зависит от уровня подготовки того инструктора, который дрессирует питомца. Нередко кинолог с подопечным становятся настоящей командой. В таком тандеме пес может прослужить 10–15 лет.

Барону сейчас четыре года. По челове­ческим меркам жизни ему – 32 года. Молодой еще. Многое впереди. Не знаем, сколько ему отведено для службы во благо общества, но одно можно сказать однозначно – ни один наркобарон не сможет обхитрить нашего Барона, поскольку призвание у него такое – вычислять и пресекать.