​Барс покорил британцев

Алевтина ДОНСКИХ

Ее фотографию разместило на своем сайте издание The Telegraph Media Group под заголовком «Самые красивые валюты мира».

– Дизайн казахстанских тенге неоднократно удостаивался высоких наград на различных международных конкурсах, – говорит заместитель начальника управления по наличным деньгам Национального банка РК Андрей Балахметов. – Так, казахстанские тенге признавались международными неправительственными организациями (IACA – International Association of Currency Affaires и IBNS – International Bank Note Society) «Лучшей банк­нотой года» и «Лучшей новой банкнотой».

Эту банкноту приятно было иметь в своем портмоне или копилке любому из нас. Она не только красива – на ней изображен снежный барс на фоне гор, но и долгое время оставалась самым большим номиналом в тенговом ряду. Автор этой банкноты, так же как практически всех других, выпущенных Национальным банком РК, – Мендыбай Алин. Сегодня он – главный дизайнер НБ РК. Пришел с группой художников в Нацбанк, когда создавался самый первый тенговый ряд с портретами. И с тех пор его профессией стало создавать дизайн казахстанских тенге. Сейчас над банк­нотами под его руководством работает большой коллектив. И им есть чем гордиться.

Кроме упомянутой британским изданием банкноты с барсом, казахстанские тенге не раз становились призерами IBNS. Так, в 2012 году в конкурсе победила банкнота номинальной стоимостью 10 000 тенге образца 2011 года, посвященная 20-летию Независимости Казахстана. В 2013 году была отмечена банкнота номинальной стоимостью 5 000 тенге образца 2011 года с измененным дизайном.

– Международные эксперты отмечают как эстетичность дизайна наших банкнот, так и их защитные свойства, отвечающие самым последним достижениям в этой области, – продолжает Андрей Балахметов. – Защита денежных знаков от подделок имеет одно из ключевых значений по формированию доверия населения к национальной валюте и, без преувеличения, является вопросом экономической безопасности страны.

Значимость наград подчеркивается еще и тем, что выбирают победителя люди, не заинтересованные в продвижении той или иной банкноты, и основываются на эстетическом восприятии дизайна, качестве печати и примененных способах защиты от подделки.

В 2007 году в рамках международной валютной конференции Currency Conference, посвященной вопросам изготовления, защиты от подделок и обращения банкнот и проводимой международной неправительственной организацией IACA (International Association of Currency Affairs – Международная ассоциация по валютным вопросам), был организован конкурс, в котором НБ РК принял участие с банкнотами образца 2006 года. Первое место в номинации «Лучшая новая банкнота» было присуждено казахстанской банкноте 10 000 тенге. Был отмечен оригинальный дизайн, сложная и высокая защищенность новой серии банкнот, выпущенных в ноябре 2006 года.

– Если же говорить о банкноте, отмеченной сейчас британцами, то она была для Национального банка нововведением, – вспоминает Мендыбай Алин. – Поскольку в отличие от остальных банкнот того времени, ее дизайн претерпел стилистические изменения. К тому же на ней впервые на наших деньгах был применен элемент для людей с ослабленным зрением. На ее лицевой стороне в виде основного изображения, как и на остальных банкнотах серии, использован портрет философа, мыслителя и ученого аль-Фараби, а на оборотной стороне – снежный барс на фоне гор. Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана и является художественным и культурным наследием Казахстана, а также одним из символов нашей страны.

