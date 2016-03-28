На данный момент Всемирная сеть ЮНЕСКО состоит из 669 биосферных резерватов в 120 странах. В Казахстане находятся шесть из них – это Коргалжын (2012 год), Алаколь (2013), Катон-Карагай (2014), Акжайык (2014), Аксу-Жабаглы (2015) и с текущего года – Барсакельмес. Придание международного статуса биосферных резерватов шести казахстанским заповедникам за последние 5 лет говорит о признании высокого качества современной казахстанской системы особо охраняемых природных территорий и важности сохранения биологического разнообразия на территории Казахстана.

Барсакельмесский биосферный резерват ЮНЕСКО – единственный в Евразии, где охраняются экосистемы северных (остепненных) и средних (настоящих) подзональных типов пустынь Турана. На его территории отмечены 298 видов высших растений, около 2 000 видов беспозвоночных животных, 16 видов рыб, 2 вида земноводных, 20 видов пресмыкающихся, 30 видов млекопитающих и 250 видов птиц.