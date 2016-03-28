​Барсакельмес – во всемирной сети ЮНЕСКО

524
Анастасия ШВАРЦ, Кызылординская область

На данный момент Всемирная сеть ЮНЕСКО состоит из 669 биосферных резерватов в 120 странах. В Казахстане находятся шесть из них – это Коргалжын (2012 год), Алаколь (2013), Катон-Карагай (2014), Акжайык (2014), Аксу-Жабаглы (2015) и с текущего года – Барсакельмес. Придание международного статуса биосферных резерватов шести казахстанским заповедникам за последние 5 лет говорит о признании высокого качества современной казахстанской системы особо охраняемых природных территорий и важности сохранения биологического разнообразия на территории Казахстана.

Барсакельмесский биосферный резерват ЮНЕСКО – единственный в Евразии, где охраняются экосистемы северных (остепненных) и средних (настоящих) подзональных типов пустынь Турана. На его территории отмечены 298 видов высших растений, около 2 000 видов беспозвоночных животных, 16 видов рыб, 2 вида земноводных, 20 видов пресмыкающихся, 30 видов млекопитающих и 250 видов птиц.

Популярное

Все
Изучая страницы древних книг
Годы труда, надежды и побед
В Конаеве открыли селфи-зону
Айналайын, Мбаппе!
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Продукты стали дешевле
Чем может гордиться Темиртау?
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Ключевой костяк энергетики
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
IT и промышленность: проверка на совместимость
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Новая эра в истории казахского языка
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]