"Барселона" дала последний шанс главному тренеру

Спорт
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не будет отправлен в отставку по окончании сезона, сообщает Vesti.kz.
По информации Marca, за последние несколько дней специалист провел переговоры с президентом Хосепом Бартомеу, а также с другими руководителями каталонского клуба. Отмечается, что все выразили поддержку Вальверде.
Впрочем, изменить позицию руководства может отрицательный результат финального матча Кубка Испании, в котором "Барселона" сыграет с "Валенсией", отмечает издание.
Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить возможность увольнения Вальверде. Боссы недовольны тем, что клуб во втором сезоне подряд вылетел из Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение.
7 мая "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Барселону" со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. При этом в первой игре каталонцы победили - 3:0. В прошлом сезоне "сине-гранатовые" при схожих обстоятельствах проиграли итальянской "Роме" (4:1, 0:3).
Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года. Под его руководством "сине-гранатовые" выиграли четыре национальных трофея - два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны.
По информации Marca, за последние несколько дней специалист провел переговоры с президентом Хосепом Бартомеу, а также с другими руководителями каталонского клуба. Отмечается, что все выразили поддержку Вальверде.
Впрочем, изменить позицию руководства может отрицательный результат финального матча Кубка Испании, в котором "Барселона" сыграет с "Валенсией", отмечает издание.
Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить возможность увольнения Вальверде. Боссы недовольны тем, что клуб во втором сезоне подряд вылетел из Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение.
7 мая "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Барселону" со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. При этом в первой игре каталонцы победили - 3:0. В прошлом сезоне "сине-гранатовые" при схожих обстоятельствах проиграли итальянской "Роме" (4:1, 0:3).
Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года. Под его руководством "сине-гранатовые" выиграли четыре национальных трофея - два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны.