​«Барселона» открывает лагерь

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

А как умеет работать с молодежью La Masia de Can Planes, сегодня знают во всем мире, ведь именно эта учебная академия ФК «Барселона» подарила футбольному сообществу гениальных Лионеля Месси и Хави Эрнандеса, Карлеса Пуйоля и Жерара Пике, Серхио Бускетса и Пепа Гвардиолу: нашла, воспитала и порадовала человечество.

И вот теперь La Masia пришла в Казахстан, о чем нам на пресс-конференции в Алматы сообщили директор по развитию ФК «Барселона» по Азиатско-Тихоокеанскому региону Антони Клаверия, директор департамента детско-юношеского футбола ФФК Булат Есмагамбетов, представитель официального партнера ФК «Барселона» в Казахстане Дамир Рыспеков и первый заместитель Казахстанской лиги детско-юношеского футбола «Жас Кыран» Момыш Абдрахманов.

Футбольная тренировочная программа «Барселоны» признана сейчас лучшей в мире. Журналистам на пресс-конференции показали небольшой фильм, посвященный открытым клубом многочисленным школам и проведенным на разных континентах учебным лагерям. И Антони Клаверия сразу же извинился за то, что прозвучавшие в ролике цифры уже устарели: «Барселона» открыла 23 школы и провела свыше 130 тренировочных лагерей. В это число теперь войдет и тренировочный лагерь в Казахстане.

– Почему мы пришли в вашу страну? – ответил на мой вопрос гость из Испании. – Ну, во-первых, казахстанские футбольные работники оказались очень настойчивыми, «пробивая» этот проект для своей страны вот уже второй год подряд. Во-вторых, в Барселоне не остались незамеченными последние успехи казахстанских клубных команд в розыгрышах европейских кубков. И мы решили приехать к вам.

Занятия с детишками на стадионе «Спартак» в Парке отдыха Алматы будут вести три тренера академии La Masia, имеющих лицензии УЕФА. Программа лагерей включает в себя отработку футбольных навыков, тактики, воспитания командного духа, а также немаловажные теоретические основы принципов спортивной гигиены и сбалансированного питания. Испанским коучам станут активно помогать и казахстанские тренеры, которые и сами будут постигать основополагающие принципы работы в «Барселоне». Что еще важно – здесь же предполагается воспитывать коллективный дух знаменитого каталонского футбольного клуба.

Лагерь будет открыт в период с 15 по 26 августа, его участники разбиты на два потока. Прошедшие обучение дети и юноши получат в подарок официальную экипировку «Барселоны» и международные дипломы академии La Masia.

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