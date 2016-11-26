Спорт
"Барселона" предложит Месси контракт до конца карьеры
Талгат Исенов
Совет директоров "Барселоны" намерен оставить  главную звезду клуба Лионеля Месси до конца его карьеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.

Сообщается, что президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу уже провел телефонные переговоры с Хорхе Месси – отцом Лионеля.

Месси-старший посетит матч против "Реала", который состоится 3 декабря, а после этого стороны проведут первый раунд переговоров. Каталонцы хотят предложить Месси контракт, согласно которому он останется в "Барселоне" до конца карьеры.

Ранее Месси не раз говорил, что хотел бы завершить карьеру в клубе, в котором он играл в детстве, – аргентинском "Ньюэллс Олд Бойз".

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