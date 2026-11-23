Такого не было 95 лет - каталонцы повторили достижение 1930-х годов

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Каталонская "Барселона" установила историческое достижение в чемпионате Испании, забив 51 гол в первых 13 турах сезона. Подобной результативности в Ла Лиге не было на протяжении 95 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Как сообщает Stats Foot, "Барселона" стала первой командой со времен "Атлетика" из Бильбао, которой удалось забить не менее 51 мяча за стартовые 13 туров чемпионата Испании. В сезоне 1930/31 баскский клуб отличился на этом отрезке 60 раз.

Таким образом, каталонцы стали первой командой в XXI веке, достигшей подобной результативности после 13 матчей Ла Лиги.

Кроме того, "Барселона" стала первой командой среди представителей пяти ведущих европейских чемпионатов, забившей 50 голов в текущем сезоне.

Исторический показатель каталонцы установили после волевой победы над "Вильярреалом" со счётом 3:2. Команда Ханса-Дитера Флика уступала 0:2 после первого тайма, однако сумела переломить ход встречи и забрать три очка.

После 13 туров "Барселона" набрала 36 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании.

Ранее "Барселону" лишили ключевого игрока после победного камбэка в Ла Лиге.