"Барселона" выиграла свой первый матч на чемпионате Испании

На стадионе "Камп Ноу" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" обыграла "Эльче", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на зарубежные СМИ.

Счет в матче открыл Лионель Месси. Накрутив трех защитников гостей, аргентинец забил свой первый гол в новом сезоне. Под занавес первого тайма каталонцы остались в меньшинстве. По мнению арбитра, Маскерано грубо нарушил правила, за что и был удален с поля. Но это не остановило "сине-гранатовых". После перерыва забитым мячом отметился новичок команды Мунир Эль-Хаддади. А на 64-й минуте Лионель Месси оформил дубль. Он снова оказался расторопнее всех в чужой штрафной, тем самым установив окончательный результат – 3:0.

Барселона набрала свои первые 3 очка, а Месси забил 245-й гол на чемпионате Испании. Кроме того, аргентинский форвард забил 2 и более голов в 101-м матче за каталонцев.