Традиционный обзор топ-5 первенств Европы по футболу на этот раз мы начнем с Испании, где в этом сезоне происходит много удивительного. После последнего тура в Ла Лиге воцарилось трое­властие. Сразу 3 команды, идущие вверху турнирной таб­лицы, набрали по 22 очка – это действую­щий чемпион страны «Барселона», мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад» из Сан-Се­бастьяна. При этом лидером первенства вполне могла быть и «Гранада» – клуб с самым маленьким бюджетом в Примере, – если бы не обидное поражение в последнем туре на своем поле именно от «Реал Сосьедада» – 1:2, после чего они откатились на 7-е место с 20 очками в копилке.

Ну да ладно. Сейчас все больше вопросов вызывает игра именно грандов – «Барсы» и «Реала». Каталонцы в субботу в Валенсии получили звонкую пощечину от никогда не блистающего «Леванте» (лучший результат клуба, который имеет 110-летнюю историю, – 6-е место в первенстве страны в сезоне 2011/2012), проиграв со счетом 1:3. Да они первыми открыли счет на 38-й минуте благодаря искусно исполненному аргентинцем Лионелем Месси пенальти, но потом в течение 7 минут (на 61-й, 63-й и 68-й) пропустили сразу 3 гола. «Барселону» в последнее время не узнать – она чудит как в нацио­нальном первенстве, так и на международной арене.

Нелестные эпитеты получает и столичный «Реал», также не блещущий в евркубках и в регулярном первенстве страны. В очередном туре «королевский клуб» на своем поле довольствовался ничьей с севильским «Бетисом» – 0:0.

А вот теперь отправимся в Анг­лию, где шансов никому не дает «Ливерпуль», одержавший уже 10-ю победу (в этом сезоне «скаузеры» еще не проигрывали, лишь один раз сыграв вничью). На этот раз лидер первенства в Бирмингеме одолел «Астон Виллу» (2:1) и набрал 31 очко. На втором месте в Премьер-лиге расположился «Манчестер Сити», в субботу дома выигравший у «Саутгемптона» (2:1) и набравший в чемпионате 25 очков. Вслед за «шейхами» из Манчестера с 23 результативными баллами расположились «Лестер Сити», обыгравший в гостях лондонский «Кристал Пэлас» – 2:0, и столичный «Челси» (выездная победа над «Уотфордом» – 2:1). Зато невыразительно в этом сезоне выступает соперник нашей «Астаны» по Лиге Европы «Манчестер Юнайтед», который после субботнего поражения на выезде от «Борнмута» опустился уже на 10-е место.

В Италии серь­езно в турнирной таблице от других команд отор­вались туринский «Ювентус» и миланский «Интер». «Старая синьора», в домашнем дерби обыг­рав «Торино» (1:0), набрала уже 29 очков, а 28 на счету у «нерадзурри», которые в субботу были сильнее «Болоньи» в гостях – 2:1. Третью строчку с 22 заветными баллами занимает столичная «Рома», в принципиальном поединке на своем поле вырвавшая победу у неаполитанского «Наполи» – 2:1. По 21 очку в копилке сразу у 3 команд: «Калья­ри», римского «Лацио» и «Аталанты» из Бергамо. Причем футболисты из Кальяри в последнем туре на выезде обыграли именно бергамцев – 2:0, а столичный клуб в гостях был сильнее терпящего настоящее бедствие именитого «Милана» – 2:1.

В немецкой Бундеслиге первые два места оккупировали две «Боруссии». Та, которая из Мёнхенгладбаха, победив в субботу в гостях «Байер» из Леверкузена – 2:1, набрала 22 очка, а та, которая из Дортмунда, разгромив дома «Вольфсбург» – 3:0, имеет на своем счету 19 заветных баллов. А вот по 18 очков сразу у 4 команд: «РБ Лейпцига», с умопомрачительным результатом разгромившего «Майнц» – 8:0, «Фрайбурга», сыгравшего

вничью в Бремене с местным «Вердером» – 2:2, гельзенкирхенского «Шальке-04», обыгравшего в гостях «Аусгбург» – 3:2, и грозной мюнхенской «Баварии», которая была унижена «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне, проиграв 1:5.

Неудачной выдалась неделя и для лидера французского первенства – парижского ПСЖ, который потерпел поражение на выезде от одного из аутсайдеров первенства «Дижона» – 1:2. Это второй проигрыш в сезоне столичных «принцев», которые тем не менее имеют очень большой отрыв от других команд с 27 наб­ранными очками. На втором месте в чемпионате с 20 очками идет «Анже», в субботу дома обыгравший «Страсбург» – 1:0. Третье и четвертое места делят «Нант», потерпевший уже

3-е поражение кряду (на этот раз в гостях от «Бордо» – 0:2), и «Марсель», в воскресенье на своем стадионе обыгравший «Лилль» – 2:1.