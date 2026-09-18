Барсука заметили в естественной среде обитания в области Жетісу

Экология,Природа
Дана Аменова
корреспондент

Появление пушистого зверя зафиксировано на видео

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Одна из фотоловушек, установленных на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, запечатлела барсука, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии 

Млекопитающее, обитающее в горных и лесных экосистемах, питается насекомыми, мелкими позвоночными и растительной пищей, занимая свое место в естественных пищевых связях.

Такие кадры  не только возможность увидеть дикое животное в естественной среде. Данные фотоловушек помогают специалистам изучать распространение, активность и места обитания животных.

На этот раз героем кадров из дикой природы Жонгар-Алатау стал барсук.

 

#камера #нацпарк #Жонгар-Алатау #барсук

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