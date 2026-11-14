«Барсы» поздравили тренера

Столичный «Барыс» прервал серию из трех поражений и поднялся на 5-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В домашнем матче подопечные Михаила Кравца одержали волевую победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 4:2. И это стало для главного тренера клуба отличным подарком на день рождения.

фото ХК "Барыс"

Начало встречи осталось за хозяевами льда. На 9-й минуте американский нападающий Мэйсон Морелли открыл счет после передач Чейза Приски и Семена Симонова. Однако концовку первого периода астанчане все же провалили. Всего за 34 секунды Даниэль Усманов и Михаил Грасс дважды поразили ворота Андрея Шутова, выведя гостей вперед.

Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб. А в заключительном периоде «барсы» все же сумели переломить ход встречи. Сначала

Аркадий Шестаков восстановил равновесие, а на 54-й минуте Всеволод Логвин после броска Логана Дэя вывел хозяев вперед. За минуту до сирены он же отправил шайбу в пустые ворота, оформив дубль.

Эта победа над «Адмиралом» стала для астанчан первой в нынешнем сезоне. В двух предыдущих встречах сильнее были дальневосточники. Теперь же «Барыс» взял реванш у «моряков» и укрепил позиции в борьбе за место в плей-офф.

После 25 матчей казахстанский клуб набрал 27 очков и расположился на пятой строчке Восточной конференции. Впрочем, расслабляться рано: плотность в турнирной таблице высока, а конкуренты находятся совсем рядом.

Следующее испытание предстоит уже в это воскресенье. К флагману отечественного хоккея пожалует один из лидеров Восточной конференции – шестикратный чемпион России и трехкратный обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург», в составе которого заметную роль играют хоккеисты сборной Казахстана – нападающий Никита Михайлис и защитник Валерий Орехов. Так что предстоящая встреча обещает быть особенно интересной для наших болельщиков.